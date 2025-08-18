Nintendo Switch Lite cala di prezzo: a queste cifre è la console portatile da non lasciarsi scappare

Oggi, su AliExpress, è possibile usufruire di diverse promozioni e coupon che fanno abbassare il prezzo di Switch Lite. La promo attiva è su due versione della console. Nel primo caso abbiamo un codice sconto dal valore di 25€, si tratta di "MULTI25" (oppure, in alternativa, ITBTS25 che fa scendere il prezzo della console fino a 127,62€, puoi accedere all'offerta direttamente tramite questo link.
Nel secondo caso, invece, ad essere in offerta è sempre una console Nintendo Switch Lite ma, in questo caso, con un codice sconto dal valore di 15€, si tratta di MULTI15 (o ITBTS15) per un costo finale di 121,71€; puoi sfruttare l'offerta cliccando su questo link.
Le caratteristiche di Switch Lite
Nintendo Switch Lite è la versione compatta e interamente portatile della console ibrida di Nintendo, pensata per chi privilegia il gioco in mobilità. Lanciata nel 2019, si distingue per dimensioni ridotte, leggerezza e un design con controller integrati non rimovibili. Lo schermo da 5,5 pollici offre la stessa qualità LCD della Switch standard, ma senza supporto alla modalità dock: non può quindi essere collegata alla TV.
Compatibile con la maggior parte dei giochi Switch, richiede controller separati solo per titoli che necessitano di funzioni particolari (come il motion control). Disponibile in più colorazioni ed è oggi acquistabile in promozione su AliExpress.