Nintendo Switch Lite cala di prezzo: a queste cifre è la console portatile da non lasciarsi scappare

Oggi, su AliExpress, è possibile usufruire di diverse promozioni e coupon che fanno abbassare il prezzo di Switch Lite. La promo attiva è su due versione della console. Nel primo caso abbiamo un codice sconto dal valore di 25€, si tratta di "MULTI25" (oppure, in alternativa, ITBTS25 che fa scendere il prezzo della console fino a 127,62€, puoi accedere all'offerta direttamente tramite questo link.

Nel secondo caso, invece, ad essere in offerta è sempre una console Nintendo Switch Lite ma, in questo caso, con un codice sconto dal valore di 15€, si tratta di MULTI15 (o ITBTS15) per un costo finale di 121,71€; puoi sfruttare l'offerta cliccando su questo link.