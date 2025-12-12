Sony sta regalando credito gratuito per PS Store: ecco dove controllare se l'avete ricevuto

Le segnalazioni dei giocatori sul credito per PlayStation Store

C'è però un possibile "problema" per noi italiani. Le segnalazioni che abbiamo visto su piattaforme come Reddit sono tutte in dollari, quindi c'è il rischio che questa promozione sia esclusiva degli USA.

È sempre possibile che Sony abbia iniziato con gli USA e che nel corso delle prossime ore o giorni invii regali anche in altre parti del mondo. Il modo migliore per assicurarsi di non perdere l'occasione è controllare l'indirizzo email legato al vostro account PlayStation. Su Reddit viene infatti segnalato che la comunicazione è arrivata per email, sebbene poi si debba andare su PS5 per aggiungere manualmente il credito.

Tramite una fotografia condivisa su Reddit, notiamo anche che la promozione dura solo una giornata, quindi suggeriamo di fare attenzione alle mail e di richiedere il credito alla prima occasione utile, nel caso nel quale anche l'Italia venga inclusa, così da non perdere la possibilità di avere cinque euro (supponiamo che la conversione sarebbe di questo tipo).

Se per caso avete ricevuto questo regalo, fatecelo sapere nei commenti! Potreste usare il credito per le Offerte di Fine Anno del PlayStation Store.