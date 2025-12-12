A19 Pro vs Snapdragon 8 Elite Gen 5: quale chip fa girare meglio il nuovo titolo Where Winds Meet?

L'arrivo di Where Winds Meet su dispositivi mobile sta attirando grande attenzione, soprattutto dopo il confronto iniziale tra le versioni iOS e Android che mette in risalto la notevole stabilità dell'A19 Pro di iPhone 17 Pro e Pro Max.

Il gioco, già un enorme successo su PC e PS5 con oltre nove milioni di download, sta ora ampliando il suo pubblico grazie al lancio su App Store e Play Store, attirando milioni di nuovi utenti pronti a immergersi nel vasto open world sviluppato da Everstone Studio. Le prime analisi tecniche mostrano un quadro sorprendente: nonostante la potenza del nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, persino quando abbinato al sistema di raffreddamento avanzato del REDMAGIC 11 Pro, è l'A19 Pro a garantire un'esperienza più stabile.