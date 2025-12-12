A19 Pro vs Snapdragon 8 Elite Gen 5: quale chip fa girare meglio il nuovo titolo Where Winds Meet?

L'arrivo di Where Winds Meet su dispositivi mobile sta attirando grande attenzione, soprattutto dopo il confronto iniziale tra le versioni iOS e Android che mette in risalto la notevole stabilità dell'A19 Pro di iPhone 17 Pro e Pro Max.
Il gioco, già un enorme successo su PC e PS5 con oltre nove milioni di download, sta ora ampliando il suo pubblico grazie al lancio su App Store e Play Store, attirando milioni di nuovi utenti pronti a immergersi nel vasto open world sviluppato da Everstone Studio. Le prime analisi tecniche mostrano un quadro sorprendente: nonostante la potenza del nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5, persino quando abbinato al sistema di raffreddamento avanzato del REDMAGIC 11 Pro, è l'A19 Pro a garantire un'esperienza più stabile.
Cosa fa la differenza per Where Winds Meet su mobile?
Entrambi i chip riescono a mantenere i 60 FPS, ma l'iPhone 17 Pro Max riesce anche a eseguire il gioco a una risoluzione superiore, offrendo una resa visiva più pulita e dettagliata. A fare la differenza non è la potenza bruta, ma la gestione dei cali di performance.
I valori dei "1% lows", fondamentali per valutare la fluidità nelle situazioni più complesse, raccontano di uno scarto evidente: durante i combattimenti con i boss, il dispositivo Apple mantiene una soglia di 57 FPS, mentre il REDMAGIC 11 Pro scende a 48 FPS, creando percepibili oscillazioni
Il miglior dispositivo mobile per far girare Where Winds Meet è iPhone 17 Pro Max
La situazione non è perfetta nemmeno su hardware di fascia altissima: persino un laptop equipaggiato con RTX 4090 mostra sporadici micro-scatti, soprattutto in aree dense di oggetti interattivi come la vegetazione. Questo suggerisce che una parte dei problemi sia legata all'ottimizzazione del gioco, più che all'hardware.
Su iPhone 17 Pro Max, invece, il titolo gira con notevole fluidità, senza evidenti cadute di frame anche nelle sezioni più affollate, il tutto accompagnato da una qualità d'immagine superiore. L'impressione generale è che iOS, almeno per ora, offra la piattaforma più stabile per godersi Where Winds Meet in mobilità.