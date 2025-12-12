0

Due monitor LG UltraGear da non perdere in sconto grazie al nostro coupon

Dal 12 al 29 dicembre gli UltraGear selezionati scendono di prezzo: -15% in cassa con MULTIPLAYER15, non cumulabile e riservato ai Member LG.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   12/12/2025
LG UltraGear 32GR93U

Se hai bisogno di cambiare monitor, sei nel posto giusto: da oggi fino al 29 dicembre, inserendo il coupon MULTIPLAYER15 in fase di checkout sullo store LG, è possibile applicare lo sconto del 15% ai modelli coinvolti e il totale considera anche il 2% a carrello riservato agli iscritti. Qui sotto vi lasciamo due proposte molto diverse per budget e utilizzo, entrambe già con il prezzo finale calcolato. Se volete però esplorare tutte le offerte, le potete trovare cliccando su questo link. LG UltraGear OLED in promozione a dicembre, sconto del 15% con il nostro coupon

LG UltraGear 32GR93U-B: 32 pollici 4K a 144 Hz

Per chi vuole definizione e fluidità su ampia diagonale, il monitor LG UltraGear 32GR93U-B abbina un pannello IPS 4K UHD a 144 Hz con 1 ms GtG, perfetto per alternare PC e console grazie alle porte moderne e al supporto 4K/120 Hz. La certificazione HDR e lo stand regolabile aiutano a cucire la postazione su misura, mentre le funzioni gaming di LG (DAS, Black Stabilizer, Crosshair) migliorano lettura delle ombre e tempi di reazione. Con la promo del nostro coupon MULTIPLAYER15 si passa da 399,00 € a 332,37 €.

Potete acquistare LG UltraGear 32GR93U-B cliccando su questo link.

LG UltraGear 27G411A-B: entry FHD a 144 Hz (O/C)

Se cercate un ingresso economico ma credibile nel gaming, il 27G411A-B propone 27 pollici FHD con 144 Hz (overclock) e tempi di risposta rapidi su pannello IPS, così da garantire buona leggibilità in movimento nei competitivi senza rinunciare a colori stabili. Il design essenziale, l'OSD chiaro e la compatibilità con le tecnologie di sincronizzazione adattiva lo rendono un aggiornamento immediato rispetto ai classici 60/75 Hz. Con il coupon MULTIPLAYER15 scende da 119,00 € a 99,13 €.

Potete acquistare LG UltraGear 27G411A-B cliccando su questo link.

#Sconti
