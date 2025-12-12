Due monitor LG UltraGear da non perdere in sconto grazie al nostro coupon

Se hai bisogno di cambiare monitor, sei nel posto giusto: da oggi fino al 29 dicembre, inserendo il coupon MULTIPLAYER15 in fase di checkout sullo store LG, è possibile applicare lo sconto del 15% ai modelli coinvolti e il totale considera anche il 2% a carrello riservato agli iscritti. Qui sotto vi lasciamo due proposte molto diverse per budget e utilizzo, entrambe già con il prezzo finale calcolato. Se volete però esplorare tutte le offerte, le potete trovare cliccando su questo link. LG UltraGear OLED in promozione a dicembre, sconto del 15% con il nostro coupon