0

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake per PC è in preordine su Instant Gaming

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake in preordine. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/12/2025
Su Instant Gaming è disponibile il preordine di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake a 34,99 € invece di 50 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 42,69 €. Se il prezzo dovesse calare prima dell'uscita, Instant Gaming ti rimborserà la differenza. Se sei interessato puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Si tratta in questo caso della versione per Steam. Riscattare il gioco è semplicissimo: una volta acquistato ti arriverà la chiave di gioco. Non dovrai fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ora qualche dettaglio su questo titolo affinché tu possa valutarne l'acquisto. Il gioco uscirà ufficialmente il 12 marzo 2026.

Cos'è Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake

Si tratta del remake completo del secondo capitolo della serie Fatal Frame, ed è un gioco d'avventura in stile horror giapponese, incentrato sulla storia di due gemelle perdutesi in un villaggio infestato. In questo caso sono stati introdotti diversi miglioramenti, partendo dalla veste grafica agli effetti sonori, fino al sistema di gioco effettivo.

Potrai vivere un gameplay ancora più ricco e coinvolgente, ma potrai anche sperimentare delle novità inedite come il nuovo meccanismo "Tenere Mayu per mano", per vivere ancora più a fondo il legame tra le due sorelle. Sono state aggiunte anche storie secondarie e nuove aree.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
