Todd Howard parla del suo gioco dell'anno e della serie TV di The Elder Scrolls

Nel corso di un'intervista, Todd Howard ha affrontato diversi argomenti, incluso quale sia il suo gioco dell'anno: indovinate di che titolo si tratta?

Todd Howard ha rivelato qual è il suo gioco dell'anno nel corso di un'intervista: si tratta anche per lui di Clair Obscur: Expedition 33, il pluripremiato RPG sviluppato dal team francese Sandfall Interactive. "Clair Obscur: Expedition 33 è davvero unico e straordinario", ha detto Howard. "Destiny 2 e Kingdom Come: Deliverance 2 sono tutti ottimi, ma Expedition 33 è un'opera decisamente unica sotto molteplici aspetti." Il leggendario game director di Fallout 3 e The Elder Scrolls V: Skyrim si è dunque accodato ai tantissimi appassionati che hanno apprezzato moltissimo il titolo diretto da Guillaume Broche, e che lo hanno portato a vincere tanti riconoscimenti. Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco più completato del 2025 secondo la classifica di HowLongToBeat Peraltro nelle scorse ore il sito HowLongToBeat ha rivelato che Clair Obscur: Expedition 33 risulta essere il gioco più completato del 2025: una statistica che fa assolutamente onore al gioco di ruolo di Sandfall Interactive, specie di questi tempi.

La serie TV di The Elder Scrolls (e Wolfenstein) Tempo fa Todd Howard non ha escluso la possibilità che anche The Elder Scrolls abbia una serie TV dedicata, ma come stanno davvero le cose? "Dico solo questo: il viaggio di Fallout è durato circa dieci anni. Subito dopo Fallout 3 tutti chiedevano film, serie... e ci siamo presi il nostro tempo." "Non posso escludere né confermare un progetto su The Elder Scrolls in futuro. Fallout era più adatto, aveva più cose da dire nel suo genere in questo momento, ma non si sa mai: l'impatto dello show sul franchise è stato più grande del previsto, quindi ti fa pensare se possa esserci un percorso." "Tuttavia per il momento non c'è nulla all'orizzonte." E invece la serie televisiva di Wolfenstein? "Sono molto amico di Jerk, che dirige lo studio e il franchise, ma lascerò parlare loro: non è il mio ruolo."