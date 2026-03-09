Il nuovo studio di Shinji Mikami (Resident Evil, Dino Crisis, Vanquish) lavora a "una IP AAA originale"

Shinji Mikami è il noto autore della serie di Resident Evil e Dino Crisis presso Capcom. Negli anni ha lavorato a innumerevoli giochi, creando un proprio studio di sviluppo chiamato Tango Gameworks (che ha lasciato nel 2023), dove sono stati realizzati The Evil Within, Ghostwire: Tokyo e Hi-Fi Rush, per poi essere chiuso da Microsoft ma rapidamente riaperto da Krafton dopo averlo acquisito.

A cosa lavora il nuovo team di Mikami

Unbound Games afferma di avere circa 50 dipendenti e mira a espandersi fino a 150 e si descrive con un team completamente indipendente che sviluppa "giochi di alto livello per consumatori, creando titoli AAA originali".

Il logo di Unbound Games negli uffici

Secondo le offerte di lavoro, Unbound Games sta lavorando a una IP originale con Unreal Engine 5, che sarà pubblicata su PC, PlayStation 5 e Xbox Series. Il progetto del team è anche di lavorare su titoli di piccole dimensioni in futuro, non solo su prodotti di grandi dimensioni.

I dipendenti di Unbound Games hanno lavorato a serie come Silent Hill, Resident Evil, Shadow of the Colossus e Hi-Fi Rush. Uno dei lavoratori citati per nome è Masato Kimura, produttore di Ghostwire: Tokyo e Hi-Fi Rush, un collaboratore storico di Mikami che ha lavorato anche su Devil May Cry, Resident Evil e non solo.

Kimura ha dichiarato: "Creare qualcosa di nuovo richiede continui tentativi ed errori, implementazioni e modifiche, aggiustamenti e a volte persino cancellazioni. Poiché creiamo costruendo e distruggendo ripetutamente, provando questo e quello, le cose non vanno sempre come previsto e i contenuti cambiano costantemente. Per dirla in modo positivo, è uno stile di produzione vivace, uno stile di sviluppo flessibile. I programmatori con cui lavoriamo devono essere disposti a sopportarlo fino in fondo, quindi vogliamo che si uniscano a noi persone che apprezzino questo modo di creare."

Non ci resta che attendere e vedere cosa creerà il team. Ricordiamo infine i commenti di Shinji Mikami sull'acquisizione di Tango Gameworks, il suo ex-team, da parte di Krafton.