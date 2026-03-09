Il nuovo studio di Shinji Mikami (Resident Evil, Dino Crisis, Vanquish) lavora a "una IP AAA originale"

Shinji Mikami è il noto autore della serie di Resident Evil e Dino Crisis presso Capcom. Negli anni ha lavorato a innumerevoli giochi, creando un proprio studio di sviluppo chiamato Tango Gameworks (che ha lasciato nel 2023), dove sono stati realizzati The Evil Within, Ghostwire: Tokyo e Hi-Fi Rush, per poi essere chiuso da Microsoft ma rapidamente riaperto da Krafton dopo averlo acquisito.
Nel maggio 2023 è stato fondato Unbound Games, dove Mikami copre il ruolo di representative director. Ora, tramite il sito ufficiale, emergono nuovi dettagli a riguardo.
A cosa lavora il nuovo team di Mikami
Unbound Games afferma di avere circa 50 dipendenti e mira a espandersi fino a 150 e si descrive con un team completamente indipendente che sviluppa "giochi di alto livello per consumatori, creando titoli AAA originali".
Secondo le offerte di lavoro, Unbound Games sta lavorando a una IP originale con Unreal Engine 5, che sarà pubblicata su PC, PlayStation 5 e Xbox Series. Il progetto del team è anche di lavorare su titoli di piccole dimensioni in futuro, non solo su prodotti di grandi dimensioni.
I dipendenti di Unbound Games hanno lavorato a serie come Silent Hill, Resident Evil, Shadow of the Colossus e Hi-Fi Rush. Uno dei lavoratori citati per nome è Masato Kimura, produttore di Ghostwire: Tokyo e Hi-Fi Rush, un collaboratore storico di Mikami che ha lavorato anche su Devil May Cry, Resident Evil e non solo.
Kimura ha dichiarato: "Creare qualcosa di nuovo richiede continui tentativi ed errori, implementazioni e modifiche, aggiustamenti e a volte persino cancellazioni. Poiché creiamo costruendo e distruggendo ripetutamente, provando questo e quello, le cose non vanno sempre come previsto e i contenuti cambiano costantemente. Per dirla in modo positivo, è uno stile di produzione vivace, uno stile di sviluppo flessibile. I programmatori con cui lavoriamo devono essere disposti a sopportarlo fino in fondo, quindi vogliamo che si uniscano a noi persone che apprezzino questo modo di creare."
Non ci resta che attendere e vedere cosa creerà il team. Ricordiamo infine i commenti di Shinji Mikami sull'acquisizione di Tango Gameworks, il suo ex-team, da parte di Krafton.