The Mound: Omen of Cthulhu ha una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer

Il publisher Nacon e lo studio ACE Team hanno annunciato oggi la data di uscita di The Mound: Omen of Cthulhu, nuovo gioco ispirato alla celebre mitologia horror di H.P. Lovecraft, che sarà disponibile il 15 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come mostrato anche nel trailer riportato qui sotto.

Si tratta di uno dei titoli di Nacon incentrati su Cthulhu e compagni, all'interno di un rilancio generale del franchise horror in forma videoludica su cui l'editore francese sta puntando particolarmente di recente, come probabilmente vedremo anche nel corso del prossimo Nacon Connect.

Ricordiamo peraltro che il publisher non sta navigando in buone acque in questo periodo, avendo recentemente presentato istanza di fallimento, ma evidentemente i progetti già annunciati sono a buon punto e sembrano comunque confermati per l'uscita sul mercato.