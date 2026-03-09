The Mound: Omen of Cthulhu ha una data di uscita, annunciata con un nuovo trailer

Il publisher Nacon e lo studio ACE Team hanno annunciato oggi la data di uscita di The Mound: Omen of Cthulhu, nuovo gioco ispirato alla celebre mitologia horror di H.P. Lovecraft, che sarà disponibile il 15 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come mostrato anche nel trailer riportato qui sotto.
Si tratta di uno dei titoli di Nacon incentrati su Cthulhu e compagni, all'interno di un rilancio generale del franchise horror in forma videoludica su cui l'editore francese sta puntando particolarmente di recente, come probabilmente vedremo anche nel corso del prossimo Nacon Connect.
Ricordiamo peraltro che il publisher non sta navigando in buone acque in questo periodo, avendo recentemente presentato istanza di fallimento, ma evidentemente i progetti già annunciati sono a buon punto e sembrano comunque confermati per l'uscita sul mercato.
Un survival horror cooperativo dall'ambientazione unica
Annunciato praticamente un anno fa, The Mound: Omen of Cthulhu si era mostrato lo scorso novembre in un gameplay trailer, e ora torna a farsi vedere con un video dedicato alla data di uscita, fissata per il 15 luglio.
Si tratta di un titolo particolare, un action adventure in prima persona incentrato su un'esperienza horror cooperativa, che ci inserisce in una situazione alquanto inedita per il genere.
Ci troviamo nei panni di un gruppo di esploratori nel Nuovo Mondo, durante l'epoca dei conquistadores: dal ponte del galeone ci viene comandato di esplorare la terraferma e conquistare quante più ricchezze possibili nella nuova e promettente terra appena scoperta.
Il problema è che quello che si scopre avanzando nell'esplorazione è ben diverso e decisamente più inquietante, costringendoci a combattere per sopravvivere, ma anche a cercare di raggiungere gli obiettivi stabiliti.