Nacon presenta istanza di fallimento: coinvolti vari team come Cyanide, Spiders, Kylotonn, Daedalic e altri

In seguito alla situazione difficile emersa per BigBen, la sussidiaria Nacon , editore di videogiochi, ha presentato istanza di fallimento e richiesto l'avvio della riorganizzazione attraverso la procedura giudiziaria , con una manovra che coinvolge diversi team all'interno del publisher.

Proprio dopo l'annuncio del Nacon Connect 2026

Nacon ha peraltro annunciato il Nacon Connect 2026 proprio in questi giorni, con l'evento di presentazione che si terrà il 4 marzo alle ore 20:00 e dovrebbe mostrare numerose novità in lavorazione presso gli studi interni.

Un'immagine di Cthulhu: The Cosmic Abyss

Tra queste spiccano l'avventura horror Cthulhu: The Cosmic Abyss, l'altrettanto inquietante The Mound: Omen of Cthulhu, l'action RPG in stile anime Edge of Memories e l'interessante gioco di guida Endurance Motorsport Series, ma non solo.

Ricordiamo che all'interno di Nacon si trovano i seguenti team:

Cyanide

Eko Software

Kylotonn

Spiders

Daedalic Entertainment

Big Ant Studios

Crea-ture Studios

Ishtar Games

Midgar Studio

Neopica

RaceWard Studio

Nacon Studio Milan

"In un settore dei videogiochi caratterizzato da lunghi cicli di investimento e trasformazioni significative, il 20 febbraio 2026 Nacon ha annunciato che la situazione del suo azionista di maggioranza, Bigben Interactive, che, a seguito di un rifiuto inaspettato e tardivo da parte del suo pool bancario, non era in grado di effettuare il rimborso parziale del prestito obbligazionario ai suoi obbligazionisti, stava influenzando in modo significativo le proprie operazioni", si legge nella comunicazione dell'editore.

"La Società ha indicato in questa occasione che la sua situazione di liquidità richiedeva la rapida attuazione di una ristrutturazione finanziaria con i suoi creditori al fine di garantire la continuità delle sue operazioni e che stava valutando procedure volte a facilitare la ristrutturazione del suo debito sotto la supervisione del Tribunale".

"Ad oggi, la Società riferisce che le sue attività disponibili non le consentono di far fronte alle passività in scadenza. In questo contesto, la Società presenterà oggi stesso istanza di insolvenza al tribunale e chiederà l'apertura di una procedura di riorganizzazione giudiziaria".

Lo scopo di questa procedura è "valutare tutte le possibili soluzioni per garantire la sostenibilità dell'attività della Società nelle migliori condizioni possibili, proteggere i dipendenti e preservare i posti di lavoro, rinegoziando al contempo con i creditori in un quadro sereno e costruttivo".