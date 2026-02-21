Nacon è nei guai per i debiti di Bigben Interactive, sospesi gli scambi azionari

Nacon è nei guai: il produttore di periferiche e publisher ha dovuto sospendere gli scambi azionari in attesa di una ristrutturazione che possa risanare la situazione legata ai debiti della società controllante, Bigben Interactive.

Quest'ultima sta avendo difficoltà a restituire 43 milioni di euro di obbligazioni e si trova in questo momento obbligata a decidere fra la richiesta di una proroga o l'avvio di una procedura di ristrutturazione del debito.

Naturalmente la sospensione degli scambi azionari è una pessima notizia per Nacon, che fornirà ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, nella speranza che il blocco venga revocato dopo i necessari chiarimenti relativi al piano finanziario.

Tutto questo avrà inevitabilmente degli impatti sulla produzione interna del publisher, che ha messo in cantiere decine di progetti e proprio in questi giorni ha lanciato Styx: Blades of Greed, terzo capitolo della saga sviluppata da Cyanide Studio.