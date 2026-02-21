12

Nacon è nei guai per i debiti di Bigben Interactive, sospesi gli scambi azionari

Le difficoltà economiche di Bigben Interactive hanno messo in crisi anche Nacon, che ha dovuto sospendere gli scambi azionari in attesa di una ristrutturazione.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   21/02/2026
Un'immagine di RoboCop: Rogue City

Nacon è nei guai: il produttore di periferiche e publisher ha dovuto sospendere gli scambi azionari in attesa di una ristrutturazione che possa risanare la situazione legata ai debiti della società controllante, Bigben Interactive.

Quest'ultima sta avendo difficoltà a restituire 43 milioni di euro di obbligazioni e si trova in questo momento obbligata a decidere fra la richiesta di una proroga o l'avvio di una procedura di ristrutturazione del debito.

Naturalmente la sospensione degli scambi azionari è una pessima notizia per Nacon, che fornirà ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni, nella speranza che il blocco venga revocato dopo i necessari chiarimenti relativi al piano finanziario.

Tutto questo avrà inevitabilmente degli impatti sulla produzione interna del publisher, che ha messo in cantiere decine di progetti e proprio in questi giorni ha lanciato Styx: Blades of Greed, terzo capitolo della saga sviluppata da Cyanide Studio.

Un brusco stop?

Pur al netto di fallimenti clamorosi come quello di The Lord of the Rings: Gollum, capace di raggiungere quota zero giocatori attivi su Steam, non c'è dubbio che in questi anni Nacon abbia provato a lanciare progetti molto validi e interessanti.

Attualmente al lavoro su titoli come Cthulhu: The Cosmic Abyss e GreedFall 2: The Dying World, il publisher ha pubblicato l'ottimo RoboCop: Rogue City, l'originale Hell is Us e si occupa da tempo di produrre diverse serie corsistiche, da Test Drive Unlimited a WRC.

