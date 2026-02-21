Xenoblade Chronicles X ha alcuni problemi grafici su Nintendo Switch 2

Secondo le segnalazioni di alcuni utenti, la Nintendo Switch 2 Edition di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sembrerebbe presentare alcuni problemi grafici assenti nella versione originale per Switch.
Le anomalie sono state analizzate e confermate in un video del canale YouTube GVG, che evidenzia la presenza di un leggero effetto di sfarfallio/instabilità sulle texture, un difetto non presente in passato. Oltre che nel video qui sotto, il problema è chiaramente visibile anche nelle clip pubblicate su Reddit qui e qui. Il problema sembra più evidente in modalità portatile, ma si nota anche in modalità docked. Non è ancora chiaro cosa lo provochi, ma alcuni utenti ipotizzano un collegamento con il sistema di upscaling utilizzato per questa versione.
Un difetto potenzialmente fastidioso ma che non intacca l'esperienza
Si tratta comunque di imperfezioni che non intaccano le performance né il gameplay, anche se possono risultare più o meno fastidiose a seconda della sensibilità del giocatore ai dettagli visivi.
Al netto di questo difetto, GVG sottolinea come la Nintendo Switch 2 Edition sia a mani basse la versione migliore del gioco grazie al netto aumento della risoluzione, che passa da 720/1080p a 1080p/2160p, e al raddoppio del framerate, ora stabile a 60 fps. L'analisi segnala però che la risoluzione in modalità docked è leggermente inferiore al 4K nativo e che il framerate può subire piccoli cali nelle aree più pesanti da gestire, nulla comunque in grado di compromettere l'esperienza.
La Nintendo Switch 2 Edition di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition è già disponibile in digitale al prezzo di 64,99 euro, oppure come upgrade a pagamento da 4,99 euro per chi possiede la versione Switch. Le copie fisiche arriveranno nei negozi il 16 aprile.