Xenoblade Chronicles X ha alcuni problemi grafici su Nintendo Switch 2

Secondo le segnalazioni di alcuni utenti, la Nintendo Switch 2 Edition di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sembrerebbe presentare alcuni problemi grafici assenti nella versione originale per Switch.

Le anomalie sono state analizzate e confermate in un video del canale YouTube GVG, che evidenzia la presenza di un leggero effetto di sfarfallio/instabilità sulle texture, un difetto non presente in passato. Oltre che nel video qui sotto, il problema è chiaramente visibile anche nelle clip pubblicate su Reddit qui e qui. Il problema sembra più evidente in modalità portatile, ma si nota anche in modalità docked. Non è ancora chiaro cosa lo provochi, ma alcuni utenti ipotizzano un collegamento con il sistema di upscaling utilizzato per questa versione.