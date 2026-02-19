Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition a confronto su Nintendo Switch 1 e 2 in un video

Grazie a un video confronto realizzato dal canale YouTube di Nintendo Life possiamo osservare le prime differenze tra Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition per Nintendo Switch e la nuova versione ottimizzata per Nintendo Switch 2, pubblicata nelle scorse ore.
Come forse saprete, oggi Nintendo ha annunciato a sorpresa la Nintendo Switch 2 Edition di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, rendendola immediatamente disponibile. Si tratta di una versione migliorata della remaster uscita un anno fa sulla Switch originale, con alcune ottimizzazioni mirate per la nuova console.
Le differenze tra le due versioni
Dal filmato emergono differenze principalmente legate a risoluzione e framerate. Guardando il video su uno smartphone, è probabile che le variazioni risultino poco evidenti, ma su schermi più grandi il salto è chiaro: si passa dai 720p/1080p della prima Switch ai 1080p in modalità portatile e al 4K in modalità docked su Switch 2. Anche il framerate migliora sensibilmente, passando dai 30 fps originali a un massimo di 60 fps, garantendo una fluidità decisamente superiore.
A parte questi miglioramenti tecnici, è bene precisare che non ci sono modifiche sostanziali né sul fronte grafico né su quello dei contenuti, che restano identici su entrambe le versioni.
Vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition è disponibile in formato digitale al prezzo di 64,99 euro o come upgrade a pagamento da 4,99 euro per chi possiede già la versione Switch 1. L'edizione fisica arriverà nei negozi a partire dal 16 aprile.