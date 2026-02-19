Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition a confronto su Nintendo Switch 1 e 2 in un video

Le differenze tra le due versioni

Dal filmato emergono differenze principalmente legate a risoluzione e framerate. Guardando il video su uno smartphone, è probabile che le variazioni risultino poco evidenti, ma su schermi più grandi il salto è chiaro: si passa dai 720p/1080p della prima Switch ai 1080p in modalità portatile e al 4K in modalità docked su Switch 2. Anche il framerate migliora sensibilmente, passando dai 30 fps originali a un massimo di 60 fps, garantendo una fluidità decisamente superiore.

A parte questi miglioramenti tecnici, è bene precisare che non ci sono modifiche sostanziali né sul fronte grafico né su quello dei contenuti, che restano identici su entrambe le versioni.

Vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition è disponibile in formato digitale al prezzo di 64,99 euro o come upgrade a pagamento da 4,99 euro per chi possiede già la versione Switch 1. L'edizione fisica arriverà nei negozi a partire dal 16 aprile.