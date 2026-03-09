Un'ottima avventura grafica è gratis su Steam, con il resto della serie in sconto

A stretto giro dopo l'avvio degli sconti sul publisher Nacon, Daedalic Entertainment ha avviato una nuova iniziativa che propone Deponia gratis su Steam per tutti per una settimana, con tutti gli altri capitoli della serie in forte sconto.

Potete trovare il gioco al link riportato qui sotto, con la possibilità di aggiungerlo alla propria libreria e scaricarlo gratuitamente, sia in versione PC che Mac, valida da oggi fino al 16 marzo:

Considerando che è uscito nel 2012, è probabile che molti abbiano già giocato al titolo in questione, ma se non l'avete fatto questa può essere un'ottima occasione perché si tratta di un'avventura davvero interessante.