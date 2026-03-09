Un'ottima avventura grafica è gratis su Steam, con il resto della serie in sconto

A stretto giro dopo l'avvio degli sconti sul publisher Nacon, Daedalic Entertainment ha avviato una nuova iniziativa che propone Deponia gratis su Steam per tutti per una settimana, con tutti gli altri capitoli della serie in forte sconto.
Potete trovare il gioco al link riportato qui sotto, con la possibilità di aggiungerlo alla propria libreria e scaricarlo gratuitamente, sia in versione PC che Mac, valida da oggi fino al 16 marzo:
- Link: Deponia su Steam
Considerando che è uscito nel 2012, è probabile che molti abbiano già giocato al titolo in questione, ma se non l'avete fatto questa può essere un'ottima occasione perché si tratta di un'avventura davvero interessante.
Una strana ed esilarante storia
Deponia è un'avventura grafica a impostazione punta e clicca classica, caratterizzata da una notevole cura nella costruzione del mondo e degli enigmi, rappresentato con una grafica disegnata in 2D di alto profilo.
"A Deponia, il mondo è degenerato in un'immensa discarica di rifiuti in cui il lunatico Rufus trascina la sua pietosa esistenza", si legge nell'incipit del gioco, durante il quale ci troveremo a guidare il povero ragazzo all'interno di un'avventura decisamente più grande di lui.
Deponia è caratterizzato anche da un tono umoristico notevole, che richiama un po' lo stile di alcune produzioni LucasArts dell'epoca d'oro e può sicuramente far felici gli appassionati del genere.
Nel frattempo, anche tutto il resto della serie, composta da quattro capitoli, si trova attualmente in sconto, dunque è possibile effettuare la raccolta completa con una spesa decisamente contenuta.