Surviving Deponia annunciato al Future Games Show, ma è un gioco di sopravvivenza

Al Future Games Show 2023 è stata annunciato Surviving Deponia, ma non sarà un gioco d'avventura punta e clicca come i precedenti. SI tratta di un gioco di sopravvivenza. Arriverà nel 2023 in Accesso Anticipato.

Durante la presentazione, viene spiegato che pur essendo un gioco di sopravvivenza punterà comunque sulla trama. Potremo esplorare di nuovo Deponia e raccogliere risorse. Dovremo anche dominare l'ambiente, creare una base e incontrare vecchi e nuovi amici.

Per il momento non ci sono molti dettagli, quindi dovremo attendere altre presentazioni. Il mondo di Deponia è molto amato dai fan, ma il cambio di genere non è cosa da poco.

Viene spiegato che "anche se Surviving Deponia può essere goduto come esperienza a sé stante, si svolge subito dopo la serie di avventure Point & Click "Deponia" e fornisce ai fan una chiusura canonica sul destino di Elysium e dei cittadini di Deponia."