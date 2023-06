Wallace & Gromit in The Grand Getaway, nuovo trailer al Future Games Show 2023

Wallace & Gromit in The Grand Getaway per Oculus Quest 2 è stato presentato con un trailer al Future Games Show 2023. Si tratta dell'ultimo tie-in basato sulla celebre serie animata, sviluppato da Aardman e pensato per offrire un'esperienza narrativa divertente e coinvolgente.

In The Grand Getaway, le vacanze sono in vista per Wallace e Gromit: sole, sabbia e la possibilità di testare la loro ultima invenzione, Auto-Caddy. Ma Wallace ha sbagliato le date: devono essere dall'altra parte del paese in soli trenta minuti! C'è una sola cosa da fare... prenderanno il Razzo. Ma un guaio con i controlli manda Wallace, Gromit e Auto-Caddy fuori rotta. Sarà una vacanza da ricordare?

The Grand Getaway sarà lanciato su Meta Quest 2, l'auricolare VR tutto in uno, che permetterà agli utenti per la prima volta di camminare, esplorare e mettere le mani (o le zampe!) nel mondo di Wallace & Gromit, e di far parte davvero delle avventure della coppia.

Il progetto è una coproduzione tra Aardman e i premiati creatori dell'esperienza VR Spheres e Gloomy Eyes, presso Atlas V, in associazione con No Ghost a Londra e Albyon a Lione. È finanziato da Meta Quest.

Finbar Hawkins e Bram Ttwheam sono i co-director per Aardman con il supporto di Nick Park, creatore di Wallace & Gromit, insieme a Merlin Crossingham, direttore creativo di Wallace & Gromit. Ben Whitehead darà ancora la voce a Wallace, come ha fatto per precedenti progetti di Wallace & Gromit, seguendo le orme del compianto Peter Sallis.