Deceit 2 annunciato per PC, PlayStation e Xbox al Future Games Show 2023

Tra le maggiori novità del Future Games Show 2023 c'è anche Deceit 2, nuovo capitolo del particolare adventure di "deduzione sociale" in prima persona con elementi in stile survival horror, incentrato sulla collaborazione e gli inganni, come vediamo nel primo trailer di presentazione.

La storia di Deceit 2 è molto interessante: ci troviamo nel Manicomio di Millhaven, nel 1979. Qualcosa evidentemente va molto storto durante un rituale occulto, visto che ne viene fuori l'uccisione di tutti i membri di una famiglia un tempo illustre, tranne uno.

Il caso è rimasto irrisolto per decenni, finché non si sono fatti avanti i Cercatori di Verità Anonimi. Nel gioco di troviamo in prigione, come pedina involontaria del Rituale dell'Inganno per mano del malvagio Game Master.

Deceit 2 è un gioco horror di "deduzione sociale" da 6-9 giocatori, due dei quali sono Infetti. Mentre gli Infetti sono al comando del Game Master, gli Innocenti devono collaborare per fuggire dal Rituale e scoprire chi trama contro di loro. Attivando gli Altari del Sangue sulla mappa, i giocatori infetti possono trasformare gli altri nel Luogo di Mezzo, una dimensione parallela piena di mostri.

In questa situazione, i giocatori innocenti devono collaborare per riuscire a sopravvivere alle minacce costanti. Deceit 2 è atteso per il 2023 su PC, PlayStation e Xbox, in attesa di ulteriori informazioni sulla data d'uscita precisa.