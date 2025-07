Hollow Knight Silksong non è stato presentato al Nintendo Direct: indovinate che succede su Reddit

Le reazioni su Reddit per il mancato annuncio di Hollow Knight Silksong

Uno dei post più in vista sul sub-reddit di Silksong in questo momento è quello di un famoso mese di un gatto che ride e punta il dito verso l'osservatore, come potete vedere qui sotto. Nei commenti possiamo leggere frasi del tipo "non è mai andata peggio di così", "il ciclo del dolore", "Silksong non è reale".

Il meme del subreddit di Silksong

Un utente scrive: "Ho genuinamente perso così tanto interesse per questo gioco. Mi interessava molto lo scorso anno, ma ora sono andato avanti. Ma un altro utente gli ha risposto: "No, non l'hai fatto. Sei qui a lamentarti".

Un altro giocatore ha commentato: "Almeno questo è un punto fermo della mia vita", facendo riferimento al disappunto che prova ogni volta che Silksong non viene presentato a un evento. "Sai quando vai in prigione, spendi anni cercando di uscirne poi implori di essere riammesso quando ti liberano? Io chiederò che Silksong venga de-pubblicato. Ho bisogno del senso di attesa: il rancore mi tiene in vita. Cadrò morto quando Silksong sarà pubblicato".

Altri utenti affermano che Team Cherry dovrebbe dare più aggiornamenti sullo sviluppo personalmente, invece di spingere i giocatori ad attendere eventi come quelli di Nintendo e Xbox, per poi rimanere delusi.

Va comunque detto che il sub-reddit di Silksong è diventato un luogo dove la goliardia regna sovrana: poco tempo fa ha tenuto un sacrificio rituale per fermare la silk-follia e far pubblicare il gioco. Davvero.