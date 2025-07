Il subreddit di Silksong ha tenuto un sacrificio rituale per fermare la silk-follia e far pubblicare il gioco

Ah, Silksong . Quando uscirà? Non lo sappiamo e qualcuno sta diventando matto nell'attesa perché nel sub-reddit dedicato al videogioco gli appassionati hanno organizzato un " sacrificio rituale " per curare la "silk-follia" e assicurarsi che l'opera di Team Cherry veda la luce veramente e quanto prima.

Cosa è successo sul sub-reddit di Silksong

Okay, cerchiamo di fare un attimo chiarezza sulla situazione. I fan di Silksong sul sub-reddit del videogioco hanno organizzato un piccolo siparietto. Un "organizzatore" (tale HopOffRedditRN) ha deciso di farsi bannare dal gruppo e di organizzare una votazione popolare per chi altro voleva farsi bandire insieme a lui, con lo scopo di trovare altri tre "Sognatori".

I "Sognatori" nella lore di Hollow Knight sono degli individui che si sono sigillati in un sonno eterno con lo scopo di bloccare una sorta di pestilenza dal distruggere il regno (più o meno, non siate troppo pignoli sui dettagli). Ciò che serve capire è che quattro utenti di Reddit hanno simbolicamente deciso di rivestire questo ruolo e farsi sigillare, ovvero bandire, per sigillare così la negatività e aiutare Silksong a essere pubblicato.

Ovviamente è tutta una trovata che ha lo scopo di far divertire il sub-reddit, ma i quattro utenti si sono fatti bannare davvero e promettono di non tornare fino a quando il gioco non sarà pubblicato, quindi in una certa misura il loro "sacrificio" è reale.

Hanno anche pubblicato un complesso poema (che potete vedere nel post sopra) e dei saluti finali, che lasciano intendere un certo ottimismo (o un livello di 'copium' infinito): TomNook5085 ha scritto che tornerà quando Silksong sarà pubblicato, ovvero "molto molto presto"; mentre Present-Dring9310 ha direttamente affermato che "Silksong arriva domani".

FoxyCantPost ha invece ha affermato che il suo sacrificio è alquanto epico e ha pubblicato una foto di un refrigeratore d'acqua, precisamente un Blue Star SDLX100 SS Standard Water Cooler che pesa 11 Kg e ha una capacità di 170 LPH, tutte cose che supponiamo non abbiamo alcun significato ma che vi riportiamo comunque perché onestamente a questo punto non ha più importanza: tutto è strano e va bene così.

I quattro Sognatori sono denominati quindi Watcher, Baiter, Drinker e Leader e sono ora sigillati per il nostro bene. Speriamo che gli aggiornamenti della pagina Steam di Silksong siano un segnale positivo e che i Sognatori possano tornare tra noi quanto prima.