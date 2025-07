I fan di Hollow Knight: Silksong stanno compiendo dei sacrifici rituali per avere risposte

L'attesa per saperne di più su Hollow Knight: Silksong è arrivata a un punto critico, tanto che alcuni fan del gioco stanno facendo dei veri e propri sacrifici rituali , fortunatamente solo virtuali, per ottenere delle risposte da Team Cherry, lo studio di sviluppo del gioco. Niente capretti sgozzati o bambini bruciati, fortunatamente, ma bandi ritualizzati dei membri di r/Silksong, fatti in cambio di informazioni.

Tra sacro e profano

"Abbiamo fatto la nostra scelta, non c'è alternativa", ha scritto un moderatore di r/Silksong in un recente thread con oltre 3.000 upvote. Il team dei moderatori ha deciso di bandire uno dei suoi, u/sand-sky-stars, come "sacrificio supremo".

Hollow Knight: Silksong uscirà mai?

In realtà l'utente in questione è ancora elencato come mod di r/Silksong, ma il ban rituale gli impone simbolicamente di non postare riguardo a Hollow Knight sia su Reddit che su Discord.

I moderatori hanno spiegato che "ogni utente di r/silksong ha un certo potere, che viene emanato solo quando facciamo un sacrificio, ma non importa il numero dei nostri addii, non è mai abbastanza perché le nostre divinità di Team Cherry rispondano alle nostre preghiere".

In effetti la situazione si sta facendo abbastanza delirante, con tanto di preghiera urlata per Silksong: "LASCEREMO TRACCE SULLA SABBIA MENTRE CI AVVENTURIAMO IN QUESTO NUOVO CAPITOLO, LE NOSTRE GRIDA RAGGIUNGERANNO I CIELI MENTRE CANTEREMO PER SILKSONG, IL NOSTRO POTENZIALE ANDRÀ ANCORA PIÙ IN ALTO DELLE STELLE. POTREMMO ESSERE STATI INGANNATI MOLTE VOLTE, ABBIAMO AVUTO I NOSTRI MOMENTI BUI, MA OGGI APRIAMO UN NUOVO CAPITOLO E NON CONOSCEREMO PAURA. SIAMO LA SPERANZA FATTA FORMA, urlatelo! Squarciate le nuvole con il vostro desiderio, E SOPPORTEREMO TUTTO / PERCHÉ SILKSONG È IMMORTALE E COSÌ SIAMO NOI."

Per adesso non hanno ottenuto niente. Però chissà, magari l'attesa per Silksong rende effettivamente immortali.