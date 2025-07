Capcom risolverà i problemi di Monster Hunter Wilds “laddove possibile con aggiornamenti futuri”

Su Steam, ad esempio, si è assistito a un vero e proprio review bombing , che ha portato il titolo a ottenere una valutazione "Estremamente Negativa" nell'ultimo mese. Di recente, Capcom ha perfino cancellato un panel previsto al CEDEC 2025 sull'ottimizzazione di Wilds, a seguito di minacce e molestie ricevute da parte di alcuni utenti. Le critiche diffuse sui social a quanto pare sono giunte anche alle orecchie degli investitori , che durante un recente Q&A hanno chiesto all'azienda se e come intenda affrontare questi problemi.

Nonostante l'entusiasmo suscitato dal secondo Title Update e dall'introduzione di nuovi mostri, molti giocatori continuano ad avere un'opinione negativa su Monster Hunter Wilds , soprattutto a causa di problemi di performance e ottimizzazione , in particolare su PC.

Capcom risponde ai dubbi degli investitori

In risposta, Capcom ha dichiarato di essere consapevole dei feedback della community e di voler continuare a lavorare per risolvere le criticità del gioco, compatibilmente con le possibilità tecniche e organizzative.

"Il nostro team di sviluppo sta esaminando i feedback degli utenti, inclusi i commenti condivisi online, e affronterà i problemi laddove possibile tramite futuri aggiornamenti"

Si tratta evidentemente di una comunicazione molto diplomatica, pensata per rassicurare sia gli investitori che i giocatori, ma senza fare promesse. Del resto, l'espressione "laddove possibile" lascia spazio a margini tecnici o di priorità interna nella gestione delle problematiche.

È interessante notare che uno degli interrogativi sollevati dagli investitori riguardava anche la possibilità che i problemi attuali siano legati alla perdita di personale chiave verso altre aziende. Anche su questo punto, la risposta è stata rassicurante: Capcom ha confermato che buona parte del team responsabile proviene dai precedenti capitoli della serie.

"Per quanto riguarda il personale, assegniamo le risorse più adatte a ciascun titolo. Per Monster Hunter Wilds, molti dei membri del team coinvolti hanno già lavorato in precedenza alla serie Monster Hunter."

Nelle scorse settimane, il game director del titolo ha anticipato alcune delle novità in arrivo con i prossimi aggiornamenti previsti tra settembre e l'inverno, tra cui l'introduzione di un nuovo sistema di farming e missioni di caccia più impegnative.