Monster Hunter Wilds ha presentato il grosso Title Update 2 gratuito: trailer, data di uscita e dettagli

Tra le novità più attese c'è il ritorno del Lagiacrus , una creatura che anche Capcom ha definito molto popolare, comparso per la prima volta in Monster Hunter 3 e rimasto tra i preferiti della community, pertanto è stato trattato con notevole riguardo in questo nuovo aggiornamento.

Come era già emerso attraverso un leak dal PlayStation Store , il Secondo Aggiornamento Principale per Monster Hunter Wilds porterà diverse novità fra creature, contenuti, eventi e anche sistemi di gioco, con data di uscita fissata per il 30 giugno.

Come era facilmente intuibile, durante il Capcom Spotlight è stato presentato anche il grosso Title Update 2 gratuito di Monster Hunter Wilds , di fatto l'elemento su cui si è maggiormente concentrato l'evento di questa sera, considerando la grande quantità di novità in arrivo, mostrate con un trailer e tutti i dettagli .

Nuove creature, oggetti, eventi e sistemi di gioco

Questa versione del Lagiacrus presenta elementi nuovi, in particolare mettendo in scena uno spettacolare scontro che si svolge sia sulla terraferma che sott'acqua, con sezioni subacquee più estese di quanto visto in precedenza in grado di creare situazioni nuove, che influiscono sul sistema di combattimento con alcune azioni speciali che possono essere eseguite sott'acqua.

I materiali del Lagiacrus consentono di costruire nuove armi e armature di notevole potenza e che risulteranno particolarmente ambite dai giocatori.

Il Seregios è un altro mostro di ritorno, in questo caso comparso inizialmente in Monster Hunter 4. Rimanendo fedele alle origini, anche questa reinterpretazione risulta molto dinamica e agile, in grado di girare su sé stesso e colpire con attacchi rotanti, con la possibilità di muoversi in maniere uniche rispetto ad altre creature. Anche in questo caso tali caratteristiche vengono mantenute e ulteriormente potenziate.

L'Uth Duna arcitemprato è un'altra creatura in arrivo con il Title Update 2, sebbene la sua introduzione sia prevista più tardi rispetto al lancio dell'aggiornamento generale: sarà protagonista di una propria missione evento e di una missione sfida libera a partire dal 30 luglio.

In termini di sistemi di gioco e modalità, il Title Update 2 introduce lo stile armi, che si può raggiungendo determinati livelli e obiettivi, e la modalità fotografica con ulteriori opzioni per scattare immagini dal gioco.

Vengono introdotti anche nuovi cacciatori di supporto come Mina, dell'unità Vespae, con la possibilità di scegliere di volta in volta quali cacciatori di supporto utilizzare in missione e ottenere nuove ricompense collegate anche a questi.

Le nuove missioni evento consentiranno di forgiare equipaggiamenti speciali, e faciliteranno l'ottenimento di alcuni materiali specifici. Tra le iniziative più particolari annunciate con l'aggiornamento c'è la collaborazione con Fender, la celebre casa produttrice di chitarre: per l'occasione è stata mostrata la Monster Hunter Rathalos Telecaster, chitarra esistente sia nella realtà che in-game, dotata di un particolare stile vintage collegato ad alcuni elementi grafici del gioco.

Come contenuti scaricabili in DLC, ci saranno quattro tipi di emote e nuovi elementi cosmetici per i personaggi. Tra gli eventi, si terrà il Festival dell'Armonia: Festardente 23 luglio, consentendo di ottenere ulteriori ricompense.

Per quanto riguarda il programma delle novità, sono state annunciate le seguenti date:

Title Update 2 - 30 giugno

Evento Stagionale: dal 23 luglio al 6 agosto

Uth Duna arcitemprato: dal 30 luglio al 20 agosto

Collaborazione con Fender: dal 27 agosto al 24 settembre

Fine settembre - Title Update 3

Tra gli appuntamenti è stato annunciato anche il Terzo Aggiornamento Principale che si terrà a fine settembre.