Monster Hunter Wilds è al suo minimo storico su Amazon: assicurati la versione PS5

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione super per tutti gli amanti della saga di Monster Hunter, la versione PS5 di Wilds è al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   07/08/2025
Su Amazon, oggi, è possibile imbattersi in numerose offerte interessanti, una delle promo più allettanti per quanto riguarda i videogiochi è sicuramente quella che vede Monster Hunter Wilds per PS5 al suo minimo storico sulla piattaforma: scontato del 32% per un costo totale e finale di 58,75€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in bassi: Questa particolare versione di Monster Hunter Wilds, ovvero la Lenticular Edition, include la cosiddetta "copertina lenticolare" che rende questa edizione ancor più particolare e da collezione.

Ulteriori dettagli sul gioco

Monster Hunter Wilds segue la storia di una speciale Commissione di Ricerca che investiga sulle Terre Proibite. Il cacciatore è affiancato da un cast di personaggi molto curiosi e carismatici, tra cui il compagno Palico, l'assistente Alma, nominata dalla Gilda, la fidata fabbro Gemma e il misterioso Nata. Insieme, la squadra parte all'avventura di una nuova frontiera inesplorata e in cui ogni angolo può nascondere e riservare una sorpresa.

Le Terre Proibite si estendono su più biomi con identità dinamiche, come le Piane Ventose e la Foresta Cremisi, dove gli ecosistemi passano da stagioni vivaci e piene di vita a climi spietati. Per ulteriori dettagli e approfondimento sulle meccaniche di gioco ti invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione proprio di Monster Hunter Wilds.

