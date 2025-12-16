0

Il Title Update 4 di Monster Hunter Wilds è disponibile con Gogmazios, espansione dell'endgame e ottimizzazioni

Monster Hunter Wilds ha ricevuto l'enorme Title Update 4, con nuove sfide e missioni da affrontare, tra cui la caccia all'imponente drago anziano Gogmazios.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/12/2025
Il Gogmazios in Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Articoli News Video Immagini

Come da programma, nel corso della notte Capcom ha pubblicato il tanto atteso Title Update 4 di Monster Hunter Wilds, che segna il debutto del Gogmazios e introduce nuove missioni, eventi, sfide e tanto altro ancora.

La portata principale dell'aggiornamento è senza dubbio la caccia al nuovo drago anziano, che sulla carta rappresenta la sfida più impegnativa offerta finora da Wilds. Apparso per la prima volta in Monster Hunter 4 Ultimate, il Gogmazios è un mostro gigantesco ed estremamente pericoloso, caratterizzato da letali attacchi incandescenti. Il suo corpo è ricoperto e protetto da una sostanza simile al catrame: Capcom consiglia di utilizzare armi di elemento fuoco per rimuovere le parti melmose e passare successivamente a quelle di elemento drago, una volta esposti i suoi punti deboli.

Le altre novità

Il Gogmazios non è l'unica sfida introdotta con l'aggiornamento. Tra le novità figura anche la versione arci-temprata di Jin Dahaad, che sarà resa disponibile prossimamente tramite una missione evento, insieme alle versioni a 9 stelle di Doshaguma e di altri mostri. Sono state inoltre aggiunte nuove missioni facoltative a 9 stelle.

Monster Hunter Wilds mostra in dei video i miglioramenti alle performance su PC del Title Update 4 Monster Hunter Wilds mostra in dei video i miglioramenti alle performance su PC del Title Update 4

Il Title Update 4 amplia anche l'endgame del gioco. Fanno il loro debutto le Armi Artian Gogma, versioni potenziate delle Armi Artian standard realizzate con parti del Gogmazios. Queste armi dispongono di un'abilità bonus e di un'abilità di gruppo casuali, entrambe modificabili investendo materiali aggiuntivi. La Trascendenza delle armature, invece, consente di superare il limite di potenziamento delle armature di rarità 5 e 6, che ottengono così maggiore difesa e slot aggiuntivi per l'incastonatura dei gioielli.

È previsto anche un nuovo evento stagionale, il Festival dell'Armonia: Luminalia, in programma dal 19 dicembre al 14 gennaio, che addobba il Centro Supremo e offre diversi bonus a tempo limitato. Inoltre, il Title Update 4 rappresenta il primo di tre aggiornamenti pianificati per migliorare le prestazioni del gioco su tutte le piattaforme: il secondo, specifico per PC, arriverà a gennaio, mentre il terzo è previsto per febbraio.

Non è finita qui: la patch include anche una lunghissima lista di modifiche al bilanciamento, con potenziamenti per praticamente tutte le armi, oltre a numerose correzioni e ottimizzazioni generali. Per l'elenco completo delle novità, Capcom rimanda alle note ufficiali in italiano, disponibili sul sito ufficiale.

