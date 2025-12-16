Il Title Update 4 di Monster Hunter Wilds è disponibile con Gogmazios, espansione dell'endgame e ottimizzazioni

La portata principale dell'aggiornamento è senza dubbio la caccia al nuovo drago anziano, che sulla carta rappresenta la sfida più impegnativa offerta finora da Wilds. Apparso per la prima volta in Monster Hunter 4 Ultimate, il Gogmazios è un mostro gigantesco ed estremamente pericoloso, caratterizzato da letali attacchi incandescenti. Il suo corpo è ricoperto e protetto da una sostanza simile al catrame: Capcom consiglia di utilizzare armi di elemento fuoco per rimuovere le parti melmose e passare successivamente a quelle di elemento drago, una volta esposti i suoi punti deboli.

Come da programma, nel corso della notte Capcom ha pubblicato il tanto atteso Title Update 4 di Monster Hunter Wilds , che segna il debutto del Gogmazios e introduce nuove missioni, eventi, sfide e tanto altro ancora.

Le altre novità

Il Gogmazios non è l'unica sfida introdotta con l'aggiornamento. Tra le novità figura anche la versione arci-temprata di Jin Dahaad, che sarà resa disponibile prossimamente tramite una missione evento, insieme alle versioni a 9 stelle di Doshaguma e di altri mostri. Sono state inoltre aggiunte nuove missioni facoltative a 9 stelle.

Il Title Update 4 amplia anche l'endgame del gioco. Fanno il loro debutto le Armi Artian Gogma, versioni potenziate delle Armi Artian standard realizzate con parti del Gogmazios. Queste armi dispongono di un'abilità bonus e di un'abilità di gruppo casuali, entrambe modificabili investendo materiali aggiuntivi. La Trascendenza delle armature, invece, consente di superare il limite di potenziamento delle armature di rarità 5 e 6, che ottengono così maggiore difesa e slot aggiuntivi per l'incastonatura dei gioielli.

È previsto anche un nuovo evento stagionale, il Festival dell'Armonia: Luminalia, in programma dal 19 dicembre al 14 gennaio, che addobba il Centro Supremo e offre diversi bonus a tempo limitato. Inoltre, il Title Update 4 rappresenta il primo di tre aggiornamenti pianificati per migliorare le prestazioni del gioco su tutte le piattaforme: il secondo, specifico per PC, arriverà a gennaio, mentre il terzo è previsto per febbraio.

Non è finita qui: la patch include anche una lunghissima lista di modifiche al bilanciamento, con potenziamenti per praticamente tutte le armi, oltre a numerose correzioni e ottimizzazioni generali. Per l'elenco completo delle novità, Capcom rimanda alle note ufficiali in italiano, disponibili sul sito ufficiale.