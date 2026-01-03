Assassin's Creed Hexe e Batman: Arkham Origins condividono qualcosa

Assassin's Creed Hexe e Batman: Arkham Origins condividono lo stesso game director: si tratta di Benoit Richer, che sul proprio profilo LinkedIn ha rivelato di essere stato messo alla direzione del nuovo capitolo della serie Ubisoft.
Annunciato ufficialmente dalla casa francese ma ancora avvolto dal mistero, Hexe affronterà il tema della stregoneria e ci immergerà in atmosfere inquietanti, prendendo dunque le distanze dagli altri episodi della celebre saga di Assassin's Creed.
Dopo la sua esperienza in WB Games Montreal, Richer è tornato in casa Ubisoft nel 2017, svolgendo un ruolo chiave nello sviluppo di Assassin's Creed Valhalla per poi assumere appunto il ruolo di game director di Assassin's Creed Hexe.
Sempre a proposito di Hexe, il progetto potrà contare anche su di un altro nome di spessore, quello di Darby McDevitt, un veterano della serie che, stando alle indiscrezioni, ricoprirà nuovamente il ruolo di narrative director.
Un Assassin's Creed diverso dal solito
Annunciato nel 2022, Assassin's Creed Hexe è in lavorazione ormai da diversi anni e questa lunga gestazione potrebbe senz'altro dar vita a un prodotto particolarmente curato, pensato per porsi in maniera differente rispetto agli altri capitoli della serie.
Secondo alcuni rumor esiste la concreta possibilità che il gioco rinunci alla formula RPG per puntare su di un'esperienza più compatta, dai tratti sperimentali, focalizzata proprio sull'atmosfera e sulla narrazione.
Di certo il coinvolgimento di nomi come quelli di Benoit Richer e Darby McDevitt lascia ben sperare per quanto concerne la qualità del risultato finale.