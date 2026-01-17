Assassin's Creed Codename Hexe ha trovato il proprio Capo Sceneggiatore ed è un nome noto di Ubisoft

Assassin's Creed Codename Hexe (nome non definitivo, ricordiamo) ha trovato il proprio Capo Sceneggiatore ed è un nome famoso all'interno della saga di Ubisoft.

Cosa sappiamo di Grilli e di Assassin's Creed Codename Hexe

Grilli è stato Sceneggiatore per Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Valhalla ed è poi diventato Capo Scrittore per Assassin's Creed Mirage. Come potete vedere qui sotto, tramite un post su LinkedIn ha ora annunciato di essere diventato Capo Sceneggiatore.

Il post di Christopher Grilli

Secondo la pagina LinkedIn di Grilli, è stato parte di Ubisoft fino all'ottobre 2023, quando ha lasciato la compagnia per unirsi a Yotta Games come Lead Writer. Dopo sei mesi si è unito a Umanaia, come Narrative Director, fino a gennaio 2026 quando è tornato in Ubisoft.

Nel messaggio condiviso su LinkedIn che potete vedere poco sopra, Grilli ha scritto: "Sono entusiasta di condividere che ho ottenuto una nuova posizione presso Ubisoft Montréal come Capo Sceneggiatore su Assassin's Creed: Codename Hexe. Sono incredibilmente grato di far parte di questo team e di questo progetto."

L'aggiunta di un Capo Sceneggiatore fa intuire che l'opera è ancora lontana dal completamento. Nel 2024 Insider Gaming aveva segnalato che Assassin's Creed Codename Hexe ha luogo nel sedicesimo secolo in Europa Centrale, all'interno del Sacro Romano Impero. La protagonista dovrebbe essere una donna di nome Elsa con abilità soprannaturali e l'avventura dovrebbe avere una struttura più lineare rispetto ai grandi giochi di ruolo a mappa aperta degli ultimi anni. Ovviamente sono solo rumor e dovremo attendere conferme da parte di Ubisoft, che difficilmente arriveranno a brevissimo.