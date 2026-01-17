Hytale o qualche titolo in sconto? Cosa giocherete questo weekend?

Non è certamente un periodo denso di uscite, ma scommettiamo che molti abbiano deciso di provare Hytale oppure di recuperare qualche gioco con gli sconti natalizi e di gennaio.

Siamo giunti a un nuovo fine settimana e la stagione fredda non invoglia molto a uscire e passare il tempo all'aperto. Tanto meglio, potrebbero dire alcuni che preferiscono rimanere in casa e sfruttare queste giornate per dedicarsi qualche ora in più ai videogiochi. La domanda quindi è sempre quella: cosa giocherete in questo weekend del 17 gennaio?

Cosa giocherete questo fine settimana

Hytale è il videogioco simil-Minecraft che per anni è stato in produzione sotto Riot Games. Lo scorso anno l'editore ha deciso di cancellare il progetto, ma il capo del team è riuscito a riacquistare i diritti dell'opera, rimettere in piedi un team indipendente e a proseguire lo sviluppo, arrivando a pubblicare il videogioco in formato Accesso Anticipato.

L'opera è ancora in fase preliminare e avrà bisogno di anni per raggiungere il livello sperato dagli autori, ma pare che i fan abbiano risposto bene alla versione Accesso Anticipato di Hytale e su Twitch. L'unico limite per alcuni giocatori è il fatto che il survival-crafting non è disponibile tramite Steam, ma solo tramite il proprio launcher dedicato.

Supponiamo però che non tutti siano così interessati a Hytale e stiano sfruttando questo periodo di calma per recuperare qualche videogioco in sconto o per sfoltire il proprio backlog, così come nel proseguire con i propri live service come ARC Raiders, Battlefield 6 o Call of Duty Black Ops 7.

Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend?