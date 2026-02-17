Hytale ottiene l'Aggiornamento 3 e aggiunge varie novità, iniziando con l'addomesticamento degli animali

Cosa è stato aggiunto con l'aggiornamento 3 in Hytale

Tramite il sito ufficiale, gli autori spiegano che l'addomesticamento degli animali è solo una prima versione. Il funzionamento è quello classico: dovete avere il cibo preferito dell'animale in mano per renderlo vostro amico. Gli animali addomesticati non scappano (a meno che li colpiate) e alle volte vi accoglieranno calorosamente. Inoltre, alcuni possono essere munti, rasati o cavalcati.

L'update di Hytale aggiunge però anche le traduzioni in Portoghese (Brasile) e in Russo, l'aggiunta di segnalini personalizzati per la mappa, la possibilità di modificare, salvare e usare cinque preimpostazioni per gli avatar, l'aggiunta delle falci - che possono raccogliere molteplici prodotti agricoli in un colpo solo -, un nuovo sistema di scalata (con passo laterale, caduta e rotazione dalle corde).

A tutto questo si aggiunge un sistema per il lancio del fuoco e un Goblin Lanciafiamme (solo in modalità Creativa per ora). Inoltre, l'erba ora si espanderà da sola in modo casuale. In aggiunta, è stato introdotto un sistema di Anchor UI, che consente ai plugin del server di aggiungere elementi all'interfaccia delle pagine del client, come ad esempio la mappa del mondo. Questo permetterà ai modder di inserire i propri contenuti in vari punti predefiniti che verranno aggiunti man mano.

Ci sono poi nuovi vestiti e accessori e nuove personalizzazioni per barba, capelli, forme degli occhi e trucchi. Il sito ufficiale segnala poi una lunga serie di correzioni e miglioramenti minori per i sistemi già presenti nel gioco. Vi lasciamo infine al nostro approfondimento nel quale ci domandiamo se Hytale è il Minecraft 2 che Mojang non ci ha mai dato.