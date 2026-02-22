Non abituatevi ad alcuni cambiamenti di Hytale, perché tra un anno potrebbero non esserci più

Il fondatore di Hypixel, Simon Collins-Laflamme, ha spiegato però che non tutte le modifiche introdotte ora sono pensate per restare definitive . Alcune soluzioni servono a risolvere problemi emersi durante l'accesso anticipato, pur non rappresentando la visione a lungo termine del gioco. L'obiettivo è quello di alleviare le attuali frustrazioni dei giocatori, anche se in futuro queste scorciatoie verranno sostituite da sistemi più profondi e strutturati.

L'accesso anticipato di Hytale sta procedendo molto bene, con un'ottima comunicazione, tanti aggiornamenti e tanti miglioramenti, soprattutto sul fronte della qualità della vita. Il gioco, nato dall'esperienza di modder di Minecraft e sviluppato dal team di Hypixel, continua ad attirare giocatori e ha il futuro assicurato, quantomeno sul medio periodo.

Revisioni e ripensamenti

Collins-Laflamme porta come esempio diretto di quello che afferma l'acqua infinita: trasportare secchi avanti e indietro per riempire uno stagno è macchinoso, quindi verrà aggiunta una soluzione più pratica. Tuttavia, l'acqua potrebbe diventare una risorsa significativa nei futuri sistemi di gioco, e in quel caso questa comodità potrebbe essere rimossa o revisionata in qualche modo, non ancora annunciato.

Lo sviluppatore ha sottolineato che il modo di giocare di oggi sarà molto diverso tra un anno. Molte attività manuali attualmente richieste ai giocatori sono destinate a essere integrate in meccaniche più complesse e interconnesse. Nel frattempo, però, il team non vuole lasciare i giocatori alle prese con meccaniche troppo frustranti.

Insomma, Hypixel sta adottando un approccio estremamente pragmatico: introduce miglioramenti il più velocemente possibile per ridurre le criticità, facendo però presente che potrebbero essere temporanei. L'importante, secondo il team, è mantenere un dialogo trasparente con la community e sostituire eventuali soluzioni provvisorie con sistemi di gioco migliori quando saranno pronti.