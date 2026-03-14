Il team di Slay the Spire 2 ha svelato quanto ha venduto su Steam: sono numeri da capogiro

La conferma arriva da un messaggio pubblicato dal team di Mega Crit Games su Steam, in cui gli sviluppatori spiegano di non essersi aspettati un'accoglienza simile per l'uscita in early access e sottolineano che questo rappresenta soltanto l'inizio di un percorso destinato a proseguire con l'introduzione di numerose novità, tra cui Atti alternativi, eventi aggiuntivi, nuove carte e ulteriori modifiche e aggiunte basate sui feedback dei giocatori.

Guardando ai numeri di affluenza su Steam era già possibile aspettarsi vendite molto alte per Slay the Spire 2 , ma i dati ufficiali superano anche le previsioni più ottimistiche: il gioco ha raggiunto 3 milioni di copie vendute nella prima settimana dal debutto in accesso anticipato con oltre 25 milioni di partite giocate.

I piani per il futuro

"Sappiamo che i giocatori non vedono l'ora di scoprire quali importanti nuovi contenuti saranno disponibili, ma al momento non possiamo fornire una tempistica o una tabella di marcia specifica per i contenuti più importanti, a parte quelli già confermati (atti alternativi per gli Atti 2 e 3, altre carte, eventi, nuovi contenuti, ecc.)", recita il messaggio degli sviluppatori su Steam.

"Abbiamo apprezzato tantissimo tutti i vostri feedback, che ci hanno già aiutato a risolvere alcuni errori che impedivano di proseguire nel gioco e altri problemi. Bilanciare il gioco fino a renderlo perfetto richiederà molto tempo, quindi vi chiediamo cortesemente di pazientare mentre analizziamo tutti i dati e il feedback di ogni giocatore."

Entrando più nello specifico, gli sviluppatori intendono ampliare il gioco in diversi modi: è previsto un aggiornamento al sistema dei distintivi e del punteggio, accompagnato da un filtro della classifica dedicato agli amici; sono in arrivo nuove modalità di accessibilità pensate per chi soffre di particolari fobie; l'aspetto artistico e gli effetti grafici verranno ulteriormente arricchiti; continueranno ad arrivare patch di bilanciamento; verrà introdotto il supporto a Steam Workshop; e saranno implementate nuove funzionalità pensate per migliorare l'esperienza multigiocatore. Inoltre, è in programma anche l'integrazione ufficiale del plugin di Twitch, che permetterà un'interazione più diretta con gli streamer e le loro community.

Il team non si è sbilanciato sulle tempistiche, precisando che l'obiettivo è quello di non strafare: i nuovi contenuti arriveranno solo quando gli autori riterranno che siano davvero pronti, senza forzare il ritmo di sviluppo o compromettere la qualità del gioco.