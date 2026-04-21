Slay the Spire 2 non avrà una modalità infinita come Balatro, ma potrebbero pensarci i modder

Mega Crit ha dichiarato che Slay the Spire 2 non avrà una modalità infinita simile a quella vista in Balatro, almeno non al livello ufficiale, perché non si associa bene alla meccanica del gameplay, ma non esclude che possano pensarci dei modder.

Ci sono infatti delle limitazioni poste dalla struttura stessa del gioco: secondo il co-creatore Casey Yano, infatti, la dinamica di costruzione del mazzo diventa meno interessante se la partita va avanti troppo a lungo, perché le strategie non possono essere illimitate.

Questa è una differenza sostanziale rispetto a Balatro, secondo gli sviluppatori di Slay the Spire 2: "Penso che Balatro funzioni meglio in questo senso", ha spiegato Yano, "perché lo scaling delle meccaniche di gioco sembra più naturale".