Slay the Spire 2 non avrà una modalità infinita come Balatro, ma potrebbero pensarci i modder

Mega Crit ha dichiarato che Slay the Spire 2 non avrà una modalità infinita simile a quella vista in Balatro, almeno non al livello ufficiale, perché non si associa bene alla meccanica del gameplay, ma non esclude che possano pensarci dei modder.
Ci sono infatti delle limitazioni poste dalla struttura stessa del gioco: secondo il co-creatore Casey Yano, infatti, la dinamica di costruzione del mazzo diventa meno interessante se la partita va avanti troppo a lungo, perché le strategie non possono essere illimitate.
Questa è una differenza sostanziale rispetto a Balatro, secondo gli sviluppatori di Slay the Spire 2: "Penso che Balatro funzioni meglio in questo senso", ha spiegato Yano, "perché lo scaling delle meccaniche di gioco sembra più naturale".
Non è una modalità che si associa bene al gameplay
Secondo Mega Crit, Slay the Spire 2 è invece costruito per offrire di volta in volta delle soluzioni strategiche più precise e limitate in termini di quantità, pertanto dà il meglio durante sessioni di gioco con un limite temporale preciso.
Questo però non significa che non debba mai esistere una modalità infinta anche per Slay the Spire 2 e il team sembra suggerire ai modder di poterci lavorare.
"In ogni caso, non si può mai sapere che ispirazioni potrebbero venire fuori", ha riferito Yano, "Magari un modder potrebbe pensare a un modo per farla funzionare!" E in effetti è possibile che dalla community possano emergere soluzioni interessanti.
Nel frattempo, abbiamo visto che Slay the Spire 2 riceverà tanti aggiornamenti secondo il programma annunciato, sebbene non ci siano ancora tempistiche precise al riguardo.