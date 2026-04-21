Samsung Galaxy Buds Able: nuovi dettagli sul possibile design degli auricolari a conduzione ossea

Qualche settimana fa, all'interno dell'app Galaxy Wearable sono emersi alcuni indizi che suggeriscono l'arrivo di nuovi auricolari Samsung a conduzione ossea. Questi nuovi dispositivi potrebbero chiamarsi Galaxy Able, secondo quanto emerso dall'ultima versione dell'app, dove compaiono le diciture "Galaxy Buds Able" e "Galaxy Able", associate al codice modello SM-U600. Si tratterebbe dei primi auricolari Samsung a conduzione ossea, con design open-ear a clip. Ebbene, nuove indiscrezioni offrono un'anteprima di quello che potrebbe essere il design dei nuovi auricolari (l'immagine in copertina è puramente indicativa).