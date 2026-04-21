Samsung Galaxy Buds Able: nuovi dettagli sul possibile design degli auricolari a conduzione ossea

Qualche settimana fa, all'interno dell'app Galaxy Wearable sono emersi alcuni indizi che suggeriscono l'arrivo di nuovi auricolari Samsung a conduzione ossea. Questi nuovi dispositivi potrebbero chiamarsi Galaxy Able, secondo quanto emerso dall'ultima versione dell'app, dove compaiono le diciture "Galaxy Buds Able" e "Galaxy Able", associate al codice modello SM-U600. Si tratterebbe dei primi auricolari Samsung a conduzione ossea, con design open-ear a clip. Ebbene, nuove indiscrezioni offrono un'anteprima di quello che potrebbe essere il design dei nuovi auricolari (l'immagine in copertina è puramente indicativa).
Possibile design e caratteristiche
I colleghi di SammyGuru hanno scoperto un'immagine che mostra l'icona dei Galaxy Buds Able, precisamente in una recente versione del firmware One UI. Da quanto possiamo vedere, si tratta di auricolari a clip open-ear, con i microfoni posizionati lateralmente. Nel complesso, il design è molto simile ad altri prodotti già visti, come i LinkBuds Clip di Sony. Ovviamente vi suggeriamo di prendere tutte queste informazioni con la dovuta cautela.
Il design permetterebbe all'utente di continuare ad ascoltare musica senza isolarsi dai suoni esterni, quindi si tratterebbe di prodotti perfetti per camminare o correre. Inoltre, il design open-ear a conduzione ossea è anche meno stressante per il timpano, dato che il suono lo bypassa e arriva tramite vibrazioni.
In poche parole, se dovessero essere davvero a conduzione ossea, la tecnologia sfrutta vibrazioni che si propagano attraverso le ossa del cranio, piuttosto che trasmettere il suono attraverso il condotto uditivo con i classici driver acustici. Per ora non è ancora chiaro se il nome definitivo sarà davvero Galaxy Able o se si tratti soltanto di un nome provvisorio, quindi non resta che attendere ulteriori informazioni più concrete.
Un dispositivo utile ma con alcuni compromessi
Questi auricolari presentano diversi vantaggi, come vi abbiamo già anticipato, ma ovviamente non isolano completamente dai rumori esterni. Ciò significa che non sono la scelta ideale per chi desidera concentrarsi senza distrazioni. E voi che ne pensate? Un prodotto di questo tipo vi interesserebbe? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.