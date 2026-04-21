SpongeBob: Titani della marea, la Ghostly Digital Edition costa meno della base su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile una promozione su SpongeBob SquarePants: Titani della marea - Ghostly Digital Edition, acquistabile a 21,31€ (IVA esclusa) invece dei 55€, con uno sconto del 61%. Applicando l'IVA italiana, il prezzo finale è di 26,00€ (IVA inclusa). Rispetto al listino, il risparmio si mantiene elevato anche considerando il prezzo finale, con una riduzione di circa -53%. La key è riscattabile su Steam e consente l'accesso immediato al gioco su PC. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è pronto per l'attivazione. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. La particolarità dell'offerta è che questa edizione completa viene proposta a un prezzo inferiore rispetto alla versione base, rendendola la scelta più conveniente senza alcun dubbio.