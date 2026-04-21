SpongeBob: Titani della marea, la Ghostly Digital Edition costa meno della base su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile una promozione su SpongeBob SquarePants: Titani della marea - Ghostly Digital Edition, acquistabile a 21,31€ (IVA esclusa) invece dei 55€, con uno sconto del 61%. Applicando l'IVA italiana, il prezzo finale è di 26,00€ (IVA inclusa). Rispetto al listino, il risparmio si mantiene elevato anche considerando il prezzo finale, con una riduzione di circa -53%. La key è riscattabile su Steam e consente l'accesso immediato al gioco su PC. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è pronto per l'attivazione. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. La particolarità dell'offerta è che questa edizione completa viene proposta a un prezzo inferiore rispetto alla versione base, rendendola la scelta più conveniente senza alcun dubbio.
Contenuti extra inclusi
La Ghostly Digital Edition con il Tidal Season Pass aggiunge diversi bonus rispetto all'edizione standard di SpongeBob SquarePants: Titani della marea, tra cui contenuti estetici, oggetti digitali e la colonna sonora. Si tratta di elementi che non cambiano la struttura del gioco, ma ampliano la personalizzazione e aggiungono valore al pacchetto complessivo.
Il titolo mantiene un'impostazione leggera e accessibile, con livelli ispirati all'universo di SpongeBob e un gameplay che punta su esplorazione e platform. A questo prezzo la Ghostly Digital Edition è la scelta più logica: offre di più allo stesso costo, eliminando di fatto ogni motivo per preferire la versione base. Qui trovate la recensione di SpongeBob SquarePants: Titani della marea.