Apple iPhone Fold: il pieghevole la cui assenza fa più rumore del suo annuncio

Ma questo schema è ancora valido oggi? Oppure il caso dei foldable ha ormai un contesto così particolare che la scelta può essere più rischiosa rispetto al passato? Ora che siamo reduci da un cambio importantissimo al vertice di Apple, proviamo a capire cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi.

Nel mercato dei pieghevoli si sta dipanando una dinamica interessante. Da una parte aziende come Samsung e Huawei continuano a sperimentare, sbagliare e correggere. Dall'altra, Apple resta fuori. Non è una novità: Apple ha costruito la propria identità proprio su questo approccio, ovvero non essere la prima, ma essere quella che rende una tecnologia davvero utilizzabile su larga scala .

Aspettare e rifinire

Apple punta sul mantra di non inseguire l'innovazione nel momento in cui nasce, ma di abbracciarla quando è pronta per essere trasformata in un prodotto che sfiora la perfezione. È un claim del marketing, ma per certi versi è anche una realtà storica. L'iPhone è arrivato in un mercato già esistente, ma ha eliminato molte delle frizioni che rendevano gli smartphone precedenti complessi da usare: prima di iPhone, mancava un equilibrio tra hardware, software e interfaccia. Lo stesso è accaduto con l'iPad, che ha dato forma a una categoria altrimenti confusa, e con l'Apple Watch, che ha trasformato un insieme di esperimenti in un prodotto coerente. In tutti i casi, Apple non ha inaugurato nuove categorie, ma le ha rese comprensibili e desiderabili dal grande pubblico.

Una selezione di diversi Apple Watch

Questo approccio ha funzionato perché Apple è entrata in mercati senza grandi barriere, dove nessun attore aveva consolidato un vantaggio definitivo. Il valore non stava nell'essere primi, ma nel proporre una versione migliore. Applicando ora lo stesso schema ai pieghevoli, si capisce perché Apple sia ancora ferma. I foldable esistono, funzionano e sono migliorati sensibilmente negli ultimi anni. Ma non hanno ancora raggiunto un equilibrio pieno.

La componente meccanica resta un punto critico. Le cerniere sono più affidabili rispetto alle prime generazioni, ma introducono comunque complessità e potenziali punti di usura. La piega sul display, per quanto ridotta, è ancora percepibile. Anche sul piano dell'ergonomia, i compromessi sono evidenti. Molti dispositivi risultano più spessi e pesanti rispetto a uno smartphone tradizionale.

L'idea di avere uno schermo più grande è valida, ma non sempre si traduce in un vantaggio concreto nell'uso quotidiano, soprattutto a causa del software. Android ha fatto passi avanti, ma l'esperienza resta disomogenea. Alcune applicazioni sfruttano bene i nuovi formati, altre si limitano ad adattarsi. Non c'è ancora quella coerenza che definisce un prodotto maturo, e questo si è notato bene con il caso del Samsung Galaxy Z Trifold.