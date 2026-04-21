Xbox Project Helix sarà prodotta anche da ASUS e MSI? Arriva la risposta di Microsoft

Dopo che alcune indiscrezioni avevano dato per certo che Project Helix sarebbe potuta arrivare anche su dispositivi personalizzati di ASUS e MSI, Xbox ha risposto in modo un po' sibillino.

Le strategie di Microsoft per la prossima generazione Xbox si fanno sempre più confuse. Al centro dell'attenzione c'è ovviamente Project Helix, ovvero il nuovo SoC AMD destinato a equipaggiare le future console. Negli ultimi giorni si è fatta strada un'ipotesi che avrebbe potuto modificare l'approccio tradizionale del gruppo: l'apertura a produttori terzi per la realizzazione di dispositivi personalizzati basati sulla stessa piattaforma hardware. Non sarebbe stata una mossa del tutto nuovo: già in ambito handheld, Microsoft collabora in modo stretto con ASUS per i ROG Ally della serie Xbox. Per le console domestiche, però, la questione sarebbe però più spinosa, visto che una scelta del genere potrebbe scontentare i fan più accaniti. Anche per questo, probabilmente, Xbox ha voluto prendere una posizione ufficiale, pur senza smentire del tutto i rumor.

I rumor su Helix di ASUS e MSI Secondo le informazioni condivise dall'insider KeplerL2 su NeoGaf, Microsoft starebbe collaborando con AMD per sviluppare il SoC Helix, che includerebbe il supporto a FSR Diamond, una nuova tecnologia di upscaling con integrazioni avanzate legate all'IA e al cosiddetto rendering neurale. L'obiettivo sarebbe migliorare le prestazioni grafiche mantenendo sotto controllo consumi e costi. Il post dove KeplerL2 parla del SoC Helix per produttori OEM A differenza di quanto previsto per la futura PS6 di Sony, anch'essa basata su architettura AMD, Helix potrebbe puntare su un livello di personalizzazione meno rigido, favorendo un ecosistema più aperto. In questo scenario, aziende come ASUS e MSI potrebbero sviluppare sistemi proprietari basati su Helix. Non si tratterebbe di semplici PC da gaming, ma di soluzioni ibride progettate per offrire un'esperienza vicina a quella console, grazie a una forte integrazione con l'interfaccia Xbox. PS6 sarebbe ben più potente di Steam Machine e garantirebbe prestazioni ray tracing 3 volte superiori a PS5 Al momento non è chiaro quanto potrebbe essere estesa questa collaborazione né quali caratteristiche distintive potranno introdurre i singoli produttori. Ciò che sembra certo è che il SoC Helix non dovrebbe essere venduto separatamente agli utenti, escludendo quindi configurazioni fai-da-te.