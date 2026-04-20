PS6 sarebbe ben più potente di Steam Machine e garantirebbe prestazioni ray tracing 3 volte superiori a PS5

Ora, è di nuovo il turno del noto Kepler L2 , spesso ben informato sul mondo AMD e di conseguenza sulle console di Microsoft e Sony, visto che utilizzano componenti AMD.

PS6 continua a essere un mistero e, fino a quando Sony non svelerà la propria nuova piattaforma da gioco (confermandone il nome, sebbene un po' tutti diano per scontato che sia PlayStation 6), dovremo fare affidamento sui leaker per poter avere qualche dettaglio a riguardo.

Cosa ha detto Kepler L2 su PS6

Secondo quanto riportato, Kepler L2 ritiene che PS6 avrà prestazioni ray tracing 3,1 volte superiori rispetto a quelle dell'attuale PS5. L'affermazione pare basata sulle "più ottimistiche previsioni di AMD", secondo le quali il nuovo sistema sarà in grado di arrivare a 10 volte le prestazioni di PS5. Secondo la fonte, ora PS5 ha bisogno di 5 millisecondi per creare un frame a 1440p con RT, mentre PS6 ce la farebbe in 1,35 ms. Ovvero 3,1 volte superiore (100 fps contro 33 fps). L'esempio è basato su Assassin's Creed Shadows.

Ovviamente PS6 sarà più potente di PS5, ma il punto è di quanto

Ovviamente il tutto deve essere preso con le pinze, visto che si basa su un mix di leak e speculazioni di Kepler L2, che posizionerebbero PS6 alla pari di una RTX 4080, con risultati superiori a una Steam Machine.

Non si tratta in realtà di una grande sorpresa, visto che la Steam Machine - secondo le previsioni - mira a essere un PC di fascia media da posizionare in salotto: le prestazioni previste sono quelle di una RX 7600 mobile. Ovviamente per i giocatori conterà non solo la potenza di queste macchine, ma anche il prezzo e i software disponibili.

C'è poi chi dice che PS6 "non costerà €1.000" secondo un'analisi dei costi di produzione.