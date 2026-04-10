PS6 "non costerà €1.000" secondo un'analisi dei costi di produzione: i dazi però potrebbero creare problemi

I giocatori temono infatti che, visto l'aumento del costo delle RAM e i dazi, la piattaforma da gioco della compagnia giapponese rischi di costare cifre esagerate, ma Moore's Law is Dead non è d'accordo.

Le stime dei costi di PS6

Secondo Tom di Moore's Law is Dead, che è stato in passato un engineering account manager, la PS6 standard costerebbe 743 dollari in termini di puri materiali, con quindi un prezzo di vendita attorno ai 749 dollari (di norma i produttori di console non guadagnano sull'hardware, ricordiamo). Parliamo di 100 dollari in meno all'attuale prezzo di PS5 Slim, per capirci.

Ovviamente, i dazi avrebbero un impatto serio e potrebbero portare la console a 949 dollari. Persino le costose RAM (che secondo Moore's Law is Dead costerebbero 300 dollari a Sony, per singola console), non basterebbero a raggiungere i 1.000 dollari: unicamente le tariffe creerebbero questo problema. Ovviamente non è detto che queste tariffe siano ancora attive al momento della distribuzione di PS6.

Se i dazi sparissero o i prezzi delle RAM si normalizzassero in tempo, secondo Moore's Law is Dead le cifre calerebbero tra i 600 e 800 dollari, non certo basse ma non esagerate come teme il pubblico al momento.

Inoltre, Moore's Law is Dead ragiona sulla possibilità che Sony proponga una versione "S" di PS6, con le componenti della chiacchierata PlayStation 6 portatile. PS6 S costerebbe "solo" 399 dollari, mentre la console portatile arriverebbe a 499 dollari. Le tariffe però porterebbero le piattaforme a 529 dollari e 649 dollari rispettivamente.

La tabella dei costi stilata da Wccftech a partire dal video di Moore's Law is Dead

Come potete vedere sopra nella comoda tabella compilata da Wccftech, l'unico rischio in tutti i casi è legato ai dazi. Si potrebbe inoltre pensare che una soluzione potrebbe essere rimandare la distribuzione di PS6, ma la verità è che questo porterebbe a un aumento dei costi e problemi con i partner, ad esempio AMD.

Secondo le voci, inoltre, PS6 non sarebbe lontana e sfrutterebbe il sistema "PlayGo" simile allo Smart Delivery di Xbox.