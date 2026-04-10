Samsung espande la beta di OneUI 8.5: arriva anche su S23, ma ancora non c'è la versione stabile per S25

Samsung prosegue il rollout della versione beta di One UI 8.5, estendendo il programma a un numero crescente di dispositivi Galaxy. Dopo una prima fase limitata, l'aggiornamento coinvolge ora anche modelli più diffusi e, per la prima volta, un dispositivo della serie A.
L'espansione del programma si accompagna a novità sul fronte della condivisione dei file, con l'introduzione di una maggiore interoperabilità tra ecosistemi diversi. Un cambiamento che punta a semplificare lo scambio di contenuti tra dispositivi mobili. Tutto questo mentre ancora non c'è una data ufficiale per la versione stabile di OneUI 8.5 per i Galaxy della serie S25: alcune fonti parlano del 4 maggio per l'inizio della distribuzione globale, ma il ritardo rispetto agli S26, dove è presente da marzo, inizia a essere notevole.
I nuovi dispositivi con OneUI 8.5
La nuova fase della beta include smartphone come la serie Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e Galaxy S23 FE. A questi si aggiunge il Galaxy A36, che segna il debutto della serie A all'interno del programma di test per questa versione dell'interfaccia. La distribuzione avviene in modo graduale e interessa inizialmente alcuni mercati selezionati, tra cui India, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Alcuni dispositivi, come Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, risultano supportati solo in specifiche aree geografiche (Corea del Sud e Stati Uniti), mentre la disponibilità per Galaxy A36 è limitata al mercato indiano.
Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda la condivisione dei file. Con One UI 8.5, Samsung introduce un'integrazione più avanzata tra Quick Share e il sistema AirDrop, sviluppato da Apple. Questa funzionalità consente una maggiore compatibilità tra dispositivi appartenenti a ecosistemi diversi, migliorando la fluidità nello scambio dei contenuti.
Il supporto alla nuova modalità di condivisione è previsto su una selezione di dispositivi più recenti, tra cui la serie Galaxy S25, Galaxy S24 e i pieghevoli di ultima generazione come Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, oltre ai modelli successivi già previsti. La disponibilità effettiva può comunque variare in base al mercato e alla tempistica di rilascio, e attualmente è disponibile solo sulla serie Galaxy S26.
Il programma beta continuerà ad ampliarsi nel corso delle prossime settimane, con l'inclusione progressiva di altri modelli Galaxy. Chi è interessato può accedere alla fase di test registrandosi tramite l'app Samsung Members, che resta il canale ufficiale per la distribuzione delle versioni preliminari.