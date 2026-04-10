Samsung espande la beta di OneUI 8.5: arriva anche su S23, ma ancora non c'è la versione stabile per S25

I nuovi dispositivi con OneUI 8.5

La nuova fase della beta include smartphone come la serie Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e Galaxy S23 FE. A questi si aggiunge il Galaxy A36, che segna il debutto della serie A all'interno del programma di test per questa versione dell'interfaccia. La distribuzione avviene in modo graduale e interessa inizialmente alcuni mercati selezionati, tra cui India, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Alcuni dispositivi, come Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, risultano supportati solo in specifiche aree geografiche (Corea del Sud e Stati Uniti), mentre la disponibilità per Galaxy A36 è limitata al mercato indiano.

Samsung Galaxy Flip5

Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda la condivisione dei file. Con One UI 8.5, Samsung introduce un'integrazione più avanzata tra Quick Share e il sistema AirDrop, sviluppato da Apple. Questa funzionalità consente una maggiore compatibilità tra dispositivi appartenenti a ecosistemi diversi, migliorando la fluidità nello scambio dei contenuti.

Il supporto alla nuova modalità di condivisione è previsto su una selezione di dispositivi più recenti, tra cui la serie Galaxy S25, Galaxy S24 e i pieghevoli di ultima generazione come Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, oltre ai modelli successivi già previsti. La disponibilità effettiva può comunque variare in base al mercato e alla tempistica di rilascio, e attualmente è disponibile solo sulla serie Galaxy S26.

Il programma beta continuerà ad ampliarsi nel corso delle prossime settimane, con l'inclusione progressiva di altri modelli Galaxy. Chi è interessato può accedere alla fase di test registrandosi tramite l'app Samsung Members, che resta il canale ufficiale per la distribuzione delle versioni preliminari.