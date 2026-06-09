Dragon's Dogma 2 riceverà due grandi update prima del DLC Dark Arisen, con molte novità richieste dai giocatori

Oggi Capcom ha presentato Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, espansione a pagamento in arrivo il 9 ottobre che introdurrà nuove regioni, nemici, missioni e contenuti. Prima del lancio del DLC, il gioco base riceverà due importanti aggiornamenti gratuiti, pensati per migliorare l'esperienza complessiva e integrare molte richieste avanzate dalla community.
Il primo update, versione 3.1, sarà disponibile già da domani, mercoledì 10 giugno. L'aggiornamento include modifiche al viaggio rapido e agli spostamenti, nuove opzioni, miglioramenti all'interfaccia, aggiustamenti alle Pedine, bilanciamenti alle ricompense e ai negozi, revisioni ai testi e una serie di correzioni di bug.
Le novità del secondo aggiornamento pre-Dark Arisen
Il secondo aggiornamento, versione 3.2, è previsto per la fine di agosto e introdurrà interventi ancora più significativi. Tra le novità annunciate figurano miglioramenti alle performance, un sistema di salvataggio ampliato, ulteriori modifiche alla Peste Draconica, ritocchi al comportamento dei nemici e alle azioni del giocatore, oltre a nuove ottimizzazioni per pedine e interfaccia, accompagnate da ulteriori fix.
Questi aggiornamenti non solo prepareranno il terreno ai contenuti dell'espansione Dark Arisen, ma miglioreranno anche l'esperienza del gioco base in modo sostanziale. Una notizia particolarmente positiva per chi desidera tornare ad avventurarsi nel mondo di Dragon's Dogma 2 prima del DLC o per chi lo affronterà per la prima volta, inclusi i giocatori su Nintendo Switch 2 che potranno iniziare direttamente con il lancio di Dark Arisen.
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