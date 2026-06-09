Dragon's Dogma 2 riceverà due grandi update prima del DLC Dark Arisen, con molte novità richieste dai giocatori

Oggi Capcom ha presentato Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, espansione a pagamento in arrivo il 9 ottobre che introdurrà nuove regioni, nemici, missioni e contenuti. Prima del lancio del DLC, il gioco base riceverà due importanti aggiornamenti gratuiti, pensati per migliorare l'esperienza complessiva e integrare molte richieste avanzate dalla community.

Il primo update, versione 3.1, sarà disponibile già da domani, mercoledì 10 giugno. L'aggiornamento include modifiche al viaggio rapido e agli spostamenti, nuove opzioni, miglioramenti all'interfaccia, aggiustamenti alle Pedine, bilanciamenti alle ricompense e ai negozi, revisioni ai testi e una serie di correzioni di bug.