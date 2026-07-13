Con Dragon's Dogma 2: Dark Arisen Capcom vuole riconquistare i fan, a partire dalle prestazioni del gioco base

Il primo update, già disponibile , ha introdotto la Pietra del Viaggiatore eterna, che permette di effettuare viaggi rapidi illimitati. Il secondo aggiornamento, previsto per fine agosto, aggiungerà gli slot di salvataggio multipli e aumenterà da quattro a sei il numero di abilità equipaggiabili per arma, rispondendo a richieste molto sentite dalla community. A questi si aggiungeranno interventi significativi sulle prestazioni , che secondo il producer Naoto Oyama potrebbero convincere molti giocatori a dare una seconda chance al gioco e, di conseguenza, ad acquistare Dark Arisen.

In un'intervista con Eurogamer.net, il team di Capcom al lavoro sull' espansione Dark Arisen di Dragon's Dogma 2 ha ammesso che il gioco base non è arrivato sul mercato nelle condizioni ideali, ma ha ribadito di voler riconquistare la fiducia dei fan . L'obiettivo non è solo proporre nuovi contenuti con questo massiccio DLC, ma anche intervenire direttamente sull'esperienza originale attraverso due importanti aggiornamenti pre‑Arisen , pensati per rispondere alle criticità più discusse dalla community e, potenzialmente, trasformare il gioco base nell'esperienza che i giocatori hanno sempre desiderato.

Prestazioni e modifiche al gameplay

Intervistato da Eurogamer.net, il Oyama ha detto: "Stiamo facendo del nostro meglio per riconquistare la fiducia dei giocatori che si sono sentiti delusi dal lancio di Dragon's Dogma 2. Abbiamo già visto risposte positive all'aggiornamento pubblicato a giugno, che includeva una serie di miglioramenti e nuove funzionalità. Allo stesso tempo, però, alcuni giocatori restano cauti e dicono: "beh, l'aggiornamento sulle prestazioni di agosto sarà il vero test per capire se il gioco è arrivato dove vogliamo che sia"."

"Sono davvero fiducioso che, una volta che vedranno i miglioramenti alle prestazioni che abbiamo realizzato per agosto e ciò che stiamo facendo per prepararci all'uscita dell'espansione, i giocatori, si spera, sentiranno che il gioco base è in una buona condizione, così da poter tornare a immergersi nell'espansione."

Gli aggiornamenti non riguardano solo grafica e performance: Capcom sta intervenendo anche su elementi del gameplay molto discussi, come l'assenza di slot di salvataggio multipli e i limiti ai viaggi rapidi imposti dai Telecristalli. L'obiettivo è ascoltare la community senza snaturare l'identità originale di Dragon's Dogma, fondata su esplorazione, verosimiglianza e scelte con conseguenze, ma allo stesso tempo offrire più opzioni ai giocatori per adattare l'esperienza ai propri ritmi e necessità.

"Non voglio assolutamente introdurre cambiamenti che rovinerebbero quell'aspetto di Dragon's Dogma, ma allo stesso tempo voglio dare ai giocatori più scelte, il che significa offrire loro più opportunità strategiche."

"Sento che non stiamo obbligando nessuno a usare il viaggio rapido", ha aggiunto il director Kento Kinoshita, riferendosi alla pietra per i viaggi rapidi dagli utilizzi infiniti aggiunta con il primo aggiornamento. "Stiamo semplicemente offrendo un'alternativa a chi desidera farlo - anche se non la utilizza ogni volta. Sono sicuro che ogni giocatore ha momenti in cui ripercorrere ancora una volta il tragitto dalla città principale verso la propria destinazione fa percepire il gioco come ripetitivo. E tutti hanno limiti di tempo nella vita reale, quindi non vogliono che ogni sessione risulti così lunga. A volte hai solo bisogno di arrivare dove devi andare. Semplicemente, ora esiste una terza opzione. Questo è il modo migliore per implementare miglioramenti alla qualità della vita: non intaccare l'esperienza originale, ma offrire al giocatore più possibilità, quando possibile."

Vi ricordiamo che Dragon's Dogma 2: Dark Arisen sarà disponibile dal 9 ottobre su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC. Anche noi abbiamo intervistato il team di Capcom, che per l'occasione ha confermato l'arrivo di una Hard Mode e i 60 fps su console.