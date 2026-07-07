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Dragon's Dogma 2: Dark Arisen è una game-key card per Switch 2, su PS5 e Xbox l'espansione è da scaricare a parte

Le edizioni fisiche di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen per PS5 e Xbox non includono l'espansione su disco, mentre su Switch 2 il gioco arriva come game‑key card.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/07/2026
Dragon's Dogma 2 Dark Arisen
Dragon's Dogma II
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Le edizioni fisiche di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen richiederanno un download aggiuntivo: su Nintendo Switch 2 il gioco arriva in formato game‑key card, mentre le versioni PS5 e Xbox Series X|S non includono l'espansione su disco e necessitano di un download separato.

Con il lancio del DLC e il debutto su Switch 2, entrambi fissati al 12 ottobre, Capcom ha scelto di pubblicare un'edizione fisica che comprende sia il gioco base sia il nuovo contenuto aggiuntivo, al prezzo di 49,99 euro. Una proposta interessante per chi non ha ancora acquistato Dragon's Dogma 2 su PlayStation o Xbox: la sola espansione costa 29,99 euro, mentre il gioco base è sceso a 39,99 euro grazie a un taglio di prezzo permanente.

Limiti per l'usato su PS5 e Xbox?

La necessità del download obbligatorio su Switch 2 è confermata dalla copertina ufficiale presente nei principali store online, incluso Amazon.it, che specifica chiaramente che nella confezione è presente una scheda con chiave di gioco e che è necessario scaricare l'intero titolo da Internet.

Per quanto riguarda PS5 e Xbox, la conferma arriva dalla pagina preorder di Best Buy, che indica: "Dragon's Dogma 2 su disco e Dark Arisen tramite codice per DLC". In pratica, nella confezione troveremo un disco identico (almeno per contenuti) a quello dell'edizione standard, accompagnato da un codice per riscattare e scaricare l'espansione dal PlayStation Store o dall'Xbox Store.

Al via i preordini di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, svelati i prezzi dell'espansione e del bundle con il gioco base Al via i preordini di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, svelati i prezzi dell'espansione e del bundle con il gioco base

Su PS5 e Xbox una soluzione simile era già stata adottata con Resident Evil 4 Gold Edition, dove i contenuti aggiuntivi - inclusa l'espansione Strade Separate - andavano scaricati separatamente. Oltre ai GB in più da scaricare, questa scelta limita anche il mercato dell'usato e la possibilità di prestare il gioco, dato che il codice può essere riscattato una sola volta.

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