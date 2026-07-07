Dragon's Dogma 2: Dark Arisen è una game-key card per Switch 2, su PS5 e Xbox l'espansione è da scaricare a parte

Con il lancio del DLC e il debutto su Switch 2, entrambi fissati al 12 ottobre, Capcom ha scelto di pubblicare un'edizione fisica che comprende sia il gioco base sia il nuovo contenuto aggiuntivo, al prezzo di 49,99 euro. Una proposta interessante per chi non ha ancora acquistato Dragon's Dogma 2 su PlayStation o Xbox: la sola espansione costa 29,99 euro, mentre il gioco base è sceso a 39,99 euro grazie a un taglio di prezzo permanente.

Le edizioni fisiche di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen richiederanno un download aggiuntivo : su Nintendo Switch 2 il gioco arriva in formato game‑key card, mentre le versioni PS5 e Xbox Series X|S non includono l'espansione su disco e necessitano di un download separato.

Limiti per l'usato su PS5 e Xbox?

La necessità del download obbligatorio su Switch 2 è confermata dalla copertina ufficiale presente nei principali store online, incluso Amazon.it, che specifica chiaramente che nella confezione è presente una scheda con chiave di gioco e che è necessario scaricare l'intero titolo da Internet.

Per quanto riguarda PS5 e Xbox, la conferma arriva dalla pagina preorder di Best Buy, che indica: "Dragon's Dogma 2 su disco e Dark Arisen tramite codice per DLC". In pratica, nella confezione troveremo un disco identico (almeno per contenuti) a quello dell'edizione standard, accompagnato da un codice per riscattare e scaricare l'espansione dal PlayStation Store o dall'Xbox Store.

Su PS5 e Xbox una soluzione simile era già stata adottata con Resident Evil 4 Gold Edition, dove i contenuti aggiuntivi - inclusa l'espansione Strade Separate - andavano scaricati separatamente. Oltre ai GB in più da scaricare, questa scelta limita anche il mercato dell'usato e la possibilità di prestare il gioco, dato che il codice può essere riscattato una sola volta.