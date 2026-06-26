Al via i preordini di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, svelati i prezzi dell'espansione e del bundle con il gioco base

La novità arriva all'indomani del Capcom Spotlight, durante il quale la compagnia ha offerto una panoramica sui contenuti di questo corposo DLC : una nuova regione da esplorare, una trama principale inedita, nuove abilità di combattimento, un editor dei personaggi ampliato, sfide aggiuntive e molto altro.

Capcom ha aperto i preordini di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen , in vista del debutto fissato per il 9 ottobre, rivelando così il prezzo dell'espansione e del bundle che include anche il gioco base, il quale proprio ieri ha ricevuto un taglio di prezzo permanente.

Prezzi e bonus di prenotazione

I preordini sono già disponibili su PlayStation Store per PS5, su Xbox Store per Xbox Series X|S e su Steam per PC. Chi possiede il gioco base può acquistare l'espansione Dark Arisen al prezzo di 29,99 euro, mentre chi si avvicina per la prima volta al titolo può optare per il bundle Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, venduto a 49,99 euro e comprensivo di entrambi i contenuti. Il gioco base, inoltre, ora costa 39,99 euro grazie al recente ribasso permanente.

All'appello manca ancora l'eShop di Nintendo Switch 2, dove i preordini dovrebbero aprire nelle prossime ore o giorni. Capcom ha comunque confermato che sulla nuova console Nintendo sarà disponibile un'unica versione Deluxe contenente sia il gioco base sia l'espansione, a un prezzo che presumibilmente sarà in linea con quello del bundle sulle altre piattaforme.

Infine, chi preacquista l'espansione o il bundle prima del lancio riceverà un bonus di prenotazione: il costume "Costume di Norgan - Tenuta Nordica".