GTA 6 è il gioco Rockstar con la barriera d'ingresso più alta: giocare su console non è mai stato così caro

Quando Grand Theft Auto 6 debutterà il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, milioni di giocatori dovranno fare i conti con una situazione inedita rispetto ai precedenti capitoli della serie: acquistare una console di attuale generazione costa oggi più di quanto costasse al lancio .

Hobby meno accessibile

Nelle generazioni passate, la scelta di entrare nella generazione più tardi veniva spesso premiata con un progressivo calo dei prezzi. Nel 2013, ad esempio, quando uscì Grand Theft Auto V, Xbox 360 e PlayStation 3 erano ormai sul mercato da diversi anni e potevano essere acquistate a cifre sensibilmente inferiori rispetto al debutto. Xbox 360 era passata da circa 300 dollari a 200 dollari, mentre PlayStation 3, grazie ai vari restyling, era scesa da 500 a circa 270 dollari.

Lo scenario attuale è invece completamente diverso. Dopo quasi sei anni dal lancio, PlayStation 5 e Xbox Series X non hanno beneficiato di tagli di prezzo. Al contrario, i rincari legati all'aumento dei costi dei componenti elettronici e ai dazi di Donald Trump hanno portato i listini ufficiali a livelli superiori rispetto al 2020. Oggi PS5 con lettore ha un prezzo ufficiale di 649,99 euro, mentre PS5 Digital Edition costa 599,99 euro. Anche Xbox Series X viene proposta a partire da 599,99 euro, sebbene Microsoft abbia già annunciato nuovi e sostanziosi aumenti in alcuni mercati internazionali a partire da agosto, che potrebbero coinvolgere presto anche il nostro, portando Xbox Series X ad avere un prezzo d'ingresso di circa 750 euro.

Anche il prezzo del gioco è ormai noto. Rockstar ha fissato 79,99 euro per l'edizione Standard e 99,99 euro per la Ultimate Edition, cifre inferiori alle indiscrezioni circolate nei mesi scorsi ma comunque in linea con i prezzi premium raggiunti dai tripla A più recenti.

Questo significa che chi non possiede ancora una console dovrà affrontare una spesa iniziale davvero significativa. Acquistando una PS5 o una Xbox Series X al prezzo di listino insieme all'edizione Standard di GTA 6, la spesa complessiva supera i 679 euro, mentre scegliendo la Ultimate Edition si arriva a circa 699 euro. Per chi punta invece a una PS5 Pro (la console su cui si avrà il massimo dal gioco in termini di resa grafica e prestazioni), proposta ufficialmente a 899,99 euro, l'investimento supera facilmente i 999 euro includendo il gioco.

Si tratta di una netta inversione di tendenza rispetto al passato. Tradizionalmente le console diventavano progressivamente più economiche grazie a revisioni hardware e processi produttivi più efficienti. L'attuale generazione, invece, è stata segnata prima dalle difficoltà produttive durante la pandemia e successivamente dall'aumento dei costi delle memorie e dei semiconduttori, fattori che hanno impedito una riduzione dei prezzi e, in alcuni casi, hanno portato a ulteriori rincari.

Insomma, i videogiochi si stanno trasformando in un hobby meno accessibile rispetto al passato, almeno nella loro forma tradizionale.