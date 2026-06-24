GTA 6: prezzo, orario di apertura delle prenotazioni, pre-caricamento e Ultimate Edition

Rockstar Games ha rivelato il prezzo e l'orario di apertura delle prenotazioni di GTA 6: sarà possibile effettuare il preorder del gioco a partire dalle 00.00 del 25 giugno in base al fuso orario locale, pagando 79,99 dollari (89,99€) per l'edizione standard e 99,99 dollari (109,99€) per la Ultimate Edition.

La Ultimate Edition andrà a espandere "l'esperienza GTA più profonda e coinvolgente mai realizzata grazie a una collezione esclusiva di veicoli premium, armi, abbigliamento e contenuti d'azione intrecciati a ogni aspetto della storia di Jason e Lucia."

Sono inoltre state rivelate le informazioni relative al pre-caricamento: gli utenti che prenotano una qualsiasi edizione digitale di GTA 6 potranno effettuare il preload dei dati a partire dal 12 novembre. Spunta però un dettaglio sulla versione fisica che andrà approfondito.

Nella nota pubblicata da Rockstar Games, infatti, si legge che "anche la versione fisica del gioco, che includerà all'interno della confezione un codice per il download, sarà disponibile dal 12 novembre per consentire il pre-caricamento dei dati."