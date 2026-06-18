GTA 6 svela la copertina del gioco con un nuovo trailer e la data di apertura delle prenotazioni

Rockstar Games ha pubblicato su YouTube e sui suoi principali canali social media un nuovo video che mostra la copertina di GTA 6 e quando potremo prenotare il videogioco digitalmente e tramite i principali rivenditori.

Il nuovo video di GTA 6

Il filmato si apre con il logo di Rockstar Games e passa subito alla copertina, componendola come un mosaico. Come potete vedere nel video qui sotto, il design è quello classico della serie con la differenza che il numero VI è usato come sfondo e non posizionato alla fine del nome.

Per il resto i vari segmenti dell'immagine mostrano personaggi, luoghi ed elementi che rappresentano il gioco. In cima troviamo Lucia e Jason, i protagonisti di Grand Theft Auto 6. Ci sono poi un fucile, un elicottero che può atterrare in acqua, una moto, una barca e un'auto di lusso. Tutto perfettamente in regola con i precedenti giochi, compresa la presenza di una donna attraente nel lato sinistro della cover.

Come detto, le prenotazioni inizieranno il 25 giugno: sarà interessante vedere se ci saranno dei bonus per il preorder, magari qualche contenuto estetico o dei GTA$ per avere qualche vantaggio in più nelle prime fasi di gioco. Diteci, cosa ne pensate della copertina di GTA 6? Vi ha colpiti?

La copertina di GTA 6

Ricordiamo infine che l'upgrade di GTA 5 diventa gratuito per gli utenti PS4 e Xbox One.