Nuove acque per Dave the Diver: il DLC In the Jungle è già scontato su Instant Gaming

Il celebre pescatore e ristoratore di Mintrocket lascia temporaneamente l'oceano per una deviazione fluviale inedita. Dave the Diver - In the Jungle fa il suo debutto proprio oggi su PC, portando con sé un'espansione considerevole che arricchisce la formula originale con oltre dieci ore di gioco. Potete fare vostro questo nuovo contenuto aggiuntivo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Lo store propone l'espansione digitale Steam a una quota base di 6,99€ IVA esclusa, prezzo che si assesta sugli 8,53€ finali calcolando l'aliquota italiana al 22%. Il listino di partenza di 10,00€ viene alleggerito del 30% secondo la scheda del portale, traducendosi in un taglio netto del 14,70% se rapportato all'importo totale delle tasse incluse.
Dai sushi ai sapori della griglia fluviale
In questa nuova avventura, il protagonista di Dave the Diver - In the Jungle si ritrova a investigare su uno strano fenomeno biologico all'interno del lago di Utara, sperduto nel cuore della foresta tropicale. La particolarità dell'add-on risiede nell'introduzione di un bioma d'acqua dolce completamente inedito, popolato da pesci dalle routine e dai pattern d'attacco radicalmente diversi da quelli del Blue Hole. Oltre alla pesca ravvivata da nuove meccaniche ed esche, i ritmi serali cambiano del tutto: Bancho abbandona temporaneamente la preparazione dei crudi per aprire il Bancho Grill, una braceria in cui valorizzare gli ingredienti esotici raccolti durante il giorno per conquistare la fiducia della diffidente popolazione locale.
Il pacchetto in stock su Steam richiede ovviamente il possesso del gioco base per poter essere avviato. Considerando la generosa quantità di attività inedite introdotte da Mintrocket, che includono enigmi all'interno di antichi templi e persino minigiochi di combattimento tra insetti, l'espansione Dave the Diver - In the Jungle si profila come un tassello imperdibile per chi ha amato il gioco principale. Sfruttare la promozione odierna permette di tuffarsi in questa nuova odissea fin dal giorno del lancio ufficiale, risparmiando sul cartellino senza dover attendere i futuri saldi di fine stagione. Qui trovate la nostra recensione del gioco base.
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