Tutto l'universo di Dave The Diver Collection a prezzo ridotto su Instant Gaming

Immergersi nelle profondità marine per poi amministrare un affollato locale di sushi non è mai stato così ricco di sfumature. L'apprezzatissimo fenomeno indie si mostra infatti nella sua veste più ricca grazie a un taglio di prezzo sostanzioso su Instant Gaming. Potete fare vostro questo pacchetto cliccando sul box posizionato qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto . A fronte di un listino ufficiale di 41,00€, lo store propone Dave The Diver Collection a una base di 15,49€ IVA esclusa. Aggiungendo l'aliquota italiana al 22%, la spesa finale si assesta su 18,90€, determinando il 62% di sconto visibile a catalogo e un risparmio del 53,90% calcolato sull'importo complessivo tasse incluse.

Un'antologia di contenuti per l'avventura di Dave

La particolarità di questa specifica release risiede nella sua natura omnicomprensiva. Scegliere Dave The Diver Collection invece della Standard Edizione permette di accedere non solo all'avventura principale, ma anche a tutti i contenuti extra e ai crossover rilasciati nel tempo, oltre alle espansioni tematiche come l'apprezzato pacchetto In the Jungle. Si tratta della configurazione ideale per chi non ha mai affrontato il titolo di Mintrocket e desidera sviscerare ogni singolo segreto del Blue Hole fin dal primo avvio, senza la necessità di acquistare i vari add-on separatamente in un secondo momento.

Il loop di gioco, che alterna la tesa esplorazione sottomarina diurna alla frenetica componente gestionale notturna, garantisce una longevità impressionante che supera agilmente le cinquanta ore. La chiave digitale in stock per Steam offre un'ottimizzazione impeccabile su PC, con tempi di caricamento istantanei e una flessibilità tecnica che rende Dave The Diver Collection un titolo perfetto da fruire anche su configurazioni portatili, tanto da finire nella nostra top 15 per l'estate. L'attuale promozione si rivela quindi la scusa ideale per recuperare una delle produzioni più premiate e originali degli ultimi anni a condizioni economiche estremamente vantaggiose.