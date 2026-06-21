Two Point Museum ha ricevuto un aggiornamento con il crossover con Dave the Diver

Sega e gli sviluppatori di Two Point Studios hanno pubblicato la versione 10.0 di Two Point Museum, con la portata principale delle novità rappresentata da un crossover con Dave the Diver.

Nel gioco, i curatori del museo possono ora immergersi nelle profondità del Profondo Blu, esplorando tre nuovi Punti di Interesse ispirati a Dave the Diver. Qui è possibile recuperare sei nuove specie marine da esporre negli acquari e collezionare reliquie del popolo dei Sea People, utilizzabili come decorazioni tematiche.