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Two Point Museum ha ricevuto un aggiornamento con il crossover con Dave the Diver

Two Point Museum apre un nuovo varco nel Digiverse grazie al crossover con Dave the Diver: tra immersioni nella Blue Hole, nuove specie marine, sushi bar e oggetti a tema, l'evento è disponibile da oggi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/06/2026
Personaggi di Dave the Diver
Dave the Diver
Dave the Diver
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Sega e gli sviluppatori di Two Point Studios hanno pubblicato la versione 10.0 di Two Point Museum, con la portata principale delle novità rappresentata da un crossover con Dave the Diver.

Nel gioco, i curatori del museo possono ora immergersi nelle profondità del Profondo Blu, esplorando tre nuovi Punti di Interesse ispirati a Dave the Diver. Qui è possibile recuperare sei nuove specie marine da esporre negli acquari e collezionare reliquie del popolo dei Sea People, utilizzabili come decorazioni tematiche.

Un ristorante a base di sushi e altre novità

L'aggiornamento introduce anche la possibilità di costruire un vero Bancho Sushi Bar all'interno del museo: i pesci raccolti nelle spedizioni possono essere trasformati in sushi per i visitatori, generando popolarità e donazioni speciali. Non mancano nuovi oggetti estetici, come lanterne Bancho e decorazioni acquatiche.

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In occasione del decimo anniversario dello studio, sono stati aggiunti due nuovi outfit celebrativi per lo staff, Cake Topper e Party Hat, oltre a una Anniversary Cake che visitatori e dipendenti possono condividere per soddisfare il bisogno di cibo.

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