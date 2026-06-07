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Dave the Diver: il DLC In the Jungle arriverà il 18 giugno, pubblicato un nuovo trailer live action

A pochi giorni dal lancio dell'espansione In the Jungle, gli sviluppatori di Dave the Diver hanno pubblicato un nuovo trailer live action dedicato al DLC.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   07/06/2026
La copertina di In The Jungle, il DLC di Dave the Diver
Dave the Diver
Dave the Diver
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Dave the Diver si prepara ad accogliere la nuova espansione In the Jungle, in arrivo il 18 giugno su tutte le piattaforme su cui il gioco è disponibile. Per accompagnare il lancio imminente, lo studio Mintrocket ha diffuso un trailer dal vivo che vede protagonisti Dave, Cobra, Bancho e gli altri personaggi della serie mentre esplorano una misteriosa giungla popolata da nuovi e stravaganti abitanti.

Il trailer

Il filmato è stato realizzato in collaborazione con The Asylum, casa di produzione indipendente nota per opere come Sharknado e Meth Gator. La regia e la sceneggiatura sono state affidate a Anthony C. Ferrante, già autore della saga di Sharknado. Il trailer è stato presentato durante il PC Gaming Show.

Commentando il progetto, Ferrante ha dichiarato: "Portare nel mondo reale l'universo incredibilmente creativo di Dave the Diver è stata un'esperienza straordinaria. Il gioco è divertente, folle, leggero e ricco d'azione, e riuscire a catturarne l'essenza insieme a Mintrocket è stato davvero speciale. Speriamo che i fan apprezzino l'avventura nella giungla che abbiamo preparato per loro".

Bancho the Chef è il prequel di Dave the Diver, annunciato allo State of Play Bancho the Chef è il prequel di Dave the Diver, annunciato allo State of Play

Anche Jaeho Hwang ha spiegato le motivazioni dietro a questa iniziativa: "Abbiamo sempre voluto sperimentare contenuti non convenzionali e molti membri del team sono grandi appassionati dei film di The Asylum. È stato piacevole collaborare con loro per dare vita ai nostri personaggi in una forma diversa e accompagnare l'avvicinamento al lancio dell'espansione".

Secondo Mintrocket, l'espansione offrirà circa dieci ore di contenuti e introdurrà incontri, meccaniche e minigiochi inediti, pensati per differenziarsi sia dall'esperienza base sia dai DLC già disponibili.

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