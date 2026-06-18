Il DLC In the Jungle di Dave the Diver è disponibile da oggi

Lo studio di sviluppo Mintrocket ha annunciato la pubblicazione di In the Jungle al prezzo di 9,99 euro, puntuale rispetto a quanto svelato in precedenza. Si tratta di un grosso DLC per la hit Dave the Diver, che sposta l'azione dal Blue Hole a un nuovo villaggio immerso nella giungla. L'accesso a questi contenuti è pensato per chi ha già raggiunto il finale della campagna principale, che potrà iniziare il DLC immediatamente.
Dettagli sul DLC
Per venire incontro a chi avesse perso i propri salvataggi o non avesse ancora concluso il gioco base, gli sviluppatori hanno predisposto dei salvataggi che consentono di provare i nuovi contenuti. Avviando una nuova partita, sarà infatti possibile selezionare un punto di partenza che salta la storia principale per approdare direttamente ai contenuti dell'espansione.
Tuttavia, il team ha diffuso un avviso importante al riguardo, raccomandando caldamente di completare prima la campagna originale: "Iniziare il DLC senza aver completato la storia principale potrebbe ridurre il divertimento e la comprensione della trama". Inoltre, viene precisato che avviando direttamente il pacchetto "In the Jungle", non sarà possibile sbloccare gli obiettivi legati al gioco base.
Il fulcro dell'espansione è il Villaggio Utara. In questa nuova area, i giocatori dovranno fare amicizia con i residenti soddisfacendo le loro richieste o consegnando doni, così da migliorare i rapporti e far proseguire la storia. Il villaggio funge anche da centro per le attività di raccolta ed estrazione mineraria, e ospita un sistema di "housing" che consentirà di personalizzare l'abitazione di Dave.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.