Il DLC In the Jungle di Dave the Diver è disponibile da oggi

Lo studio di sviluppo Mintrocket ha annunciato la pubblicazione di In the Jungle al prezzo di 9,99 euro, puntuale rispetto a quanto svelato in precedenza . Si tratta di un grosso DLC per la hit Dave the Diver , che sposta l'azione dal Blue Hole a un nuovo villaggio immerso nella giungla. L'accesso a questi contenuti è pensato per chi ha già raggiunto il finale della campagna principale, che potrà iniziare il DLC immediatamente.

Dettagli sul DLC

Per venire incontro a chi avesse perso i propri salvataggi o non avesse ancora concluso il gioco base, gli sviluppatori hanno predisposto dei salvataggi che consentono di provare i nuovi contenuti. Avviando una nuova partita, sarà infatti possibile selezionare un punto di partenza che salta la storia principale per approdare direttamente ai contenuti dell'espansione.

Dave e i suoi amici vanno nella giungla

Tuttavia, il team ha diffuso un avviso importante al riguardo, raccomandando caldamente di completare prima la campagna originale: "Iniziare il DLC senza aver completato la storia principale potrebbe ridurre il divertimento e la comprensione della trama". Inoltre, viene precisato che avviando direttamente il pacchetto "In the Jungle", non sarà possibile sbloccare gli obiettivi legati al gioco base.

Il fulcro dell'espansione è il Villaggio Utara. In questa nuova area, i giocatori dovranno fare amicizia con i residenti soddisfacendo le loro richieste o consegnando doni, così da migliorare i rapporti e far proseguire la storia. Il villaggio funge anche da centro per le attività di raccolta ed estrazione mineraria, e ospita un sistema di "housing" che consentirà di personalizzare l'abitazione di Dave.