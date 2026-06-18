State of Decay 3 si mostra oltre un'ora di gameplay da una versione alpha

Di recente abbiamo visto il trailer del gameplay con periodo di uscita durante l'Xbox Games Showcase 2026, che ha annunciato anche l'arrivo di State of Decay 3 su PS5, con lancio previsto nel 2027 ma senza ancora una data precisa.

Una notevole evoluzione

Nel video riportato qui sotto possiamo vedere diversi elementi di State of Decay 3: si tratta di parte delle prime ore del gioco, esplorazione delle ambientazioni e raccolta di oggetti, uso di veicoli e gestione delle risorse, scontri con zombie e zone pericolose con nidi e altro.

Menard ha riferito di aver registrato questo gameplay durante una sua visita presso Undead Labs, che gli ha consentito di provare una versione alpha del gioco ancora preliminare.

Per questo motivo, molti elementi del gioco come sistemi, animazioni, caratteristiche, grafica, bilanciamento e altro non rispecchiano il livello raggiunto attualmente da State of Decay 3 né quello che sarà raggiunto con la versione finale, dunque non è indicativo della qualità del gioco.

Tuttavia, già da questo video è possibile vedere la grande evoluzione effettuata dalla serie con questo terzo capitolo rispetto al primo State of Decay e anche rispetto a State of Decay 2.